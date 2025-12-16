Ortaokul öğrencisinden Mansur Yavaş'a yol çağrısı: Paylaştığı video gündem oldu!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde, özel bir kolejin çevresinde bulunan bozuk yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Uzun süredir yapılmayan yollar nedeniyle araçlarda hasar oluştuğu, anayola çıkışta trafik akışının zorlaştığı ve öğrenci güvenliğinin tehlikeye girdiği belirtildi. Vatandaşlar, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Öte yandan, kolejde okuyan Mehmet Efe Karakoç isimli bir çocuğun, yolun durumuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan samimi ve yüz güldüren tepkileri kısa sürede gündem oldu. Küçük çocuğun videosu, vatandaşların yaşadığı sorunu geniş kitlelere duyururken, yolun bir an önce yapılması yönündeki çağrıları da artırdı.