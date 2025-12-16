Tekirdağ’da korkunç kaza kamerada: Park halindeki otomobili biçti!

Tekirdağ Çorlu’da Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nın Şehit Arman Galata Sokak yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada, Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden G.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Sürücü G.K. kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kullandığı araçta ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan G.K., hastaneye gitmeyi reddetti. Görenleri şoke eden kaza anı ise seyir halindeki bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Trafik polisinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı.