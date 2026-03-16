Ölümle burun buruna anlar! Selden kurtulan kişi ile köpek yavruları kamerada

Şırnak'ın Uludere ilçesinde faaliyet yürüten bir hidroelektrik santralinde çalışan bir kişiyle iki köpek yavrusunun selden kurtulma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şiddetli yağış köydeki hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgede sele dönüştü. Santralin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sel sularını fark eden bir çalışanın santral binasının bulunduğu alandan koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Kayıtların devamında sel sularının santral binasının bahçesini bastığı, bu sırada iki köpek yavrusunun suda çırpınarak kurtulma anı yer alıyor.