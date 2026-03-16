İlber Ortaylı'ya kızı Tuna'dan duygu dolu veda! Gözyaşlarını tutamadı: 'İçimi acıttı...'

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, "Dün odasına girdiğimde masanın üzerinde kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, gülünecek çok anlar vardı" dedi.