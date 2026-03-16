Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da 7 yıl sonra çözülen vahşi cinayet! Cani eş her şeyi itiraf etti: Cesedi 1 hafta bekletip parçalara ayırmış

İstanbul Maltepe'de 2019 yılında ablası tarafından kayıp başvurusu yapılan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşi tarafından katledilen kadının cesedinin 1 ay bekletildiği sonra mutfakta parçalayıp 3 poşete koyulduktan sonra çöpe atıldığı ortaya çıktı. Cani eş Ersin Y. ifadesinde her şeyi itiraf etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 13:23
|
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, raflarda kalan dosyaları yeniden incelemeye başladı. Bu çalışmalar doğrultusunda 2019 yılında ablası tarafından kayıp başvurusu yapılan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'nın dosyası yeniden ele alındı. Kurulan özel ekip 36 yaşındaki kadının korkunç bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Özel ekip, kadının Maltepe'deki evinde komşularının bilgisine başvurarak eşi Ersin Y.'nin Khurriyat Tursunboeva'nın deport edildiğini herkese anlattığı bilgisine ulaştı. Bundan sonrası ise çorap söküğü gibi geldi.

EVDEN KÖTÜ KOKULAR YÜKSELİYORDU

Ekipler, şüphelinin eşinin ülkesine geri döndüğünü söylendiği dönemde de daireden kötü kokular geldiğini, bunun üzerine Ersin Y.'nin güvercin beslediğini, kokunun bundan kaynaklı olduğunu komşularına aktardığı bilgisine ulaştı.

Yapılan incelemelerde de kadının ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi.

Bilgisine başvurulan Tursunboeva'nın ablasının da çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığını beyan ettiği öğrenildi.

Şüpheli Ersin Y.'nin 2019'daki kayıp başvurusuna yakın bir tarihte "terk edildiği" gerekçesiyle eşine boşanma davası açtığı, verilen 5 yıllık sürede, Tursunboeva'nın buna cevap vermemesi üzerine 2024 yılında boşanmanın gerçekleştiği belirlendi.

ARKADAŞININ KİMLİĞİ İLE DOLAŞMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı özel ekip, çiftin o dönem 2 çocukları olduğunu, bunlara Ersin Y.'nin anne ve babasının Aydın'ın Didim ilçesinde baktıkları bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Ersin Y.'nin de bazı tarihlerde arkadaşı Anıl Y'nin (33) kimliğiyle dolaştığını, şehir ve ülke dışına da bu kimlikle çıktığını, kayıp başvurusu sonrasında farklı tarihlerde de Tursunboeva ile Ersin Y.'nin sim kartlarının değiştirildiğini ve faturalarının aktif ödendiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısından alınan izin sonrası çiftin yaşadıkları evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüyle beraber "luminol" çalışma yapan ekipler, mutfaktaki ve balkondaki bazı bölümlerde kan tepkimeleri saptadı.

Şüpheli Ersin Y.'nin 9 Mart 2026'da Gürcistan'dayken Artvin'deki Sarp Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı ve İstanbul'daki arkadaşı Anıl Y.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRMIŞ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Ersin Y., sorgusunda eşiyle mutfakta tartışma yaşadıklarını, daha sonra başına sopayla vurup öldürdüğünü, ardından cesedi Maltepe'de kiraladıkları çatı katındaki evlerinin balkonuna attığını beyan etti.

Şüpheli, bir gün sonra marketten bahçe kumu aldığını, kokunun geçmemesi nedeniyle de kireçlediğini, kokunun devam etmesi üzerine de cesedi çıkartıp mutfakta parçalayıp 3 poşete koyup evine 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını, daha sonra da çocuklarını arkadaşı Anıl Y. ile birlikte Aydın'dan otobüsle Gebze Otogarı'na gelen ailesine teslim ettiğini sorgusunda anlattı.

Sorgu sırasında cinayeti neden işlediği sorulan şüpheli, eşinin ablası Sevara Zakhıdova'nın maktulün eski sevgilisiyle aralarındaki özel görüntüleri kendisine attığını, ablasının eşinin bu kişiyle evliyken de görüştüğünü söylediğini, aralarında da şiddetli geçimsizlikten kaynaklı kavga sırasında olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Diğer şüpheli Anıl Y. ise ifadesinde, cinayet olayından haberinin olmadığını, şüpheli arkadaşına yalnızca kullanması için kimliğini vererek çocuklarını Gebze Otogarı'na götürmesine yardım ettiğini beyan etti.

Şüpheli Ersin Y.'nin soruşturma savcısına yer gösterme işlemi yaparak olayı anlatması cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi."

ETİKETLER
#Eş Cinayeti
#Kan Izleri
#Kayıp Şahıs Cinayet
#Kadının Öldürülmesi
#Cesedin Parçalanması
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.