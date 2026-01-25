Kesik baş cinayetinde şüphelilerin yakalanma anları ortaya çıktı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Şişli'de 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi çöp konteynerinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi. Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Zanlıların gözaltına alındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.