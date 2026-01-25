Şişli'deki konteyner vahşetinde yeni detay! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir sokakta kağıt toplayan bir şahıs, çöp konteynerinde ceset olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çöp konteynerinin bulunduğu sokağı şerit çekerek giriş ve çıkışlara kapattı. Yapılan ilk incelemede, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin başı olmadığı belirlendi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Başı olmayan cesedin kimliği belirlendi. Cesedin, Özbekistanlı 36 yaşındaki Durdona Khokimova isimli kadına ait olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, Katil zanlılarının da öldürülen kadın gibi Özbek uyruklu olduğunu değerlendiren polis ekipleri, sabah saatlerine doğru 2 şüpheliyi yakaladı. Cesedi çöpe atan 2 şüpheli, Gürcistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetten sonra kadının cansız bedenin çöp konteynerine taşınma anı ortaya çıktı.

SORGUDA HEY ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sorguya alınan şüphelilerden biri suçlarını itiraf etti. Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov adlı cani öldürülen kadınla ilişkisi olduğunu ve aralarında tartışma yaşandığını söyledi. Turdımurotov, cinayeti de bu sırada işlediğini anlattı. İki zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.