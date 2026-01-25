Menü Kapat
13°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Şişli'deki konteyner vahşetinde yeni detay! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde çarşafa sarılı poşet içinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Kan donduran olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, 2 Özbekistan uyruklu şahıs Gürcistan’a kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Öte yandan cinayetten sonra kadının bedeninin çöp konteynerine taşınma anı ortaya çıktı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
10:16
|
25.01.2026
25.01.2026
10:24

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir sokakta kağıt toplayan bir şahıs, çöp konteynerinde ceset olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çöp konteynerinin bulunduğu sokağı şerit çekerek giriş ve çıkışlara kapattı. Yapılan ilk incelemede, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin başı olmadığı belirlendi.

Şişli'deki konteyner vahşetinde yeni detay! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Başı olmayan cesedin kimliği belirlendi. Cesedin, Özbekistanlı 36 yaşındaki Durdona Khokimova isimli kadına ait olduğu tespit edildi.

Şişli'deki konteyner vahşetinde yeni detay! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, Katil zanlılarının da öldürülen kadın gibi Özbek uyruklu olduğunu değerlendiren polis ekipleri, sabah saatlerine doğru 2 şüpheliyi yakaladı. Cesedi çöpe atan 2 şüpheli, Gürcistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.

Şişli'deki konteyner vahşetinde yeni detay! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetten sonra kadının cansız bedenin çöp konteynerine taşınma anı ortaya çıktı.

Şişli'deki konteyner vahşetinde yeni detay! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

SORGUDA HEY ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sorguya alınan şüphelilerden biri suçlarını itiraf etti. Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov adlı cani öldürülen kadınla ilişkisi olduğunu ve aralarında tartışma yaşandığını söyledi. Turdımurotov, cinayeti de bu sırada işlediğini anlattı. İki zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

