Çocukların izlemesini bile umursamadı! Görüntüler ortaya çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde köpeğin katledilmesi sonrası ekipler harekete geçti. Çevredekiler tarafından sahip çıkılan Paşa isimli köpek çocukların gözü önünde katledildi.
Keçiliköy Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin baktığı "Paşa" isimli köpeğin, çocukların gözü önünde plastik kutu içerisinde başı ezilerek ve tekmelenerek öldürülmesine ilişkin olayda, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede tespit edilen E.K. isimli şahıs hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.