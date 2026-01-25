Samsun'da kan donduran cinayet! Boğazını kesti, kafasına satırla vurdu

Samsun'un Canik ilçesinde saat 22.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres, Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, evli olan 38 yaşındaki Gamze S., uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi 45 yaşındaki Ferit M. ile buluştu. Park halindeki aracın içinde bulunan ikili, Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine tartışmaya başladı.

BOĞAZINI KESTİ, KAFASINA SATIRLA VURDU

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vururak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Yaşanan durum üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

KADININ EŞİ VE OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Gamze S. ise sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu Gamze S.'nin eşi Dursun A.S. İle oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.