13°
Gündem
Editor
 Onur Kaya

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 21 Ocak'ta Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında karar verildi. İfadeleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

ESKİ BAŞKANIN KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden, görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan'ın da arasında olduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Hakimlik, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü baklavacı Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı

BELEDİYE CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇTİ

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 13 Eylül 2025'te başlayan soruşturmada tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

21 Eylül'de yapılan ve kurayla CHP'nin kazandığı başkanvekilliği seçimi, AKP'nin adayı Akın'ın itirazı üzerine iptal edilmişti. Başkanvekilliği için yeniden yapılan ikinci seçimi AK Parti ve MHP'nin ortak adayı İbrahim Akın bir oy farkla kazanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi: Hasan Mutlu itiraf etti: Tek tek içeri yerleştirildi
