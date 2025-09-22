Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi: Hasan Mutlu itiraf etti: Tek tek içeri yerleştirildi

İBB'ye ve ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun ifadesiyle Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk ağının' deşifre olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi: Hasan Mutlu itiraf etti: Tek tek içeri yerleştirildi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 13:39

'da İBB'ye ve ilçe belediyelerine yönelik operasyonu tüm titizliğiyle devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada; tutuklanan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıkta verdiği ifade büyük bir 'yolsuzluk' ağını deşifre etti.

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi: Hasan Mutlu itiraf etti: Tek tek içeri yerleştirildi

HASAN MUTLU TEK TEK ANLATTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hasan Mutlu'nun savcılıktaki ifadesinde 'li İBB ve ilçe belediyelerinin yolsuzluk ağına nasıl dahil edildiğini anlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi: Hasan Mutlu itiraf etti: Tek tek içeri yerleştirildi

İBB'DEN SEÇİLEN İSİMLER GÖNDERİLDİ

2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP'ye geçen belediyelere İBB'den gönderilen 7-8 kişilik grupların yerleştirildiğini anlatan Mutlu, bu isimlere belediye başkan yardımcılığı gibi kritik görevler verildiğini belirtti. Bayrampaşa'ya gelen ekibin başında ise Bilgehan Yağcı'nın bulunduğunu kaydeden Mutlu, Yağcı'nın da Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi: Hasan Mutlu itiraf etti: Tek tek içeri yerleştirildi

YOLSUZLUK SİSTEMİNİ BİZZAT KENDİNİ OLUŞTURDU

Haberde; İmamoğlu tarafından CHP'li ilçe belediyelere yerleştirilen isimlerin imar, ihale ve hukuk gibi alanlarda uzman olanlardan seçildiği aktarıldı. Seçilen bu isimlerin CHP'li ilçe belediyelerindeki oluşturulan 'rantı' İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmek için kurduğu 'yolsuzluk sistemine' aktarmakla görevli oldukları değerlendirildiği belirtildi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden İBB'ye taşıdığı 'yolsuzluk sistemini' CHP'li ilçe belediyelere de bu ekipler aracılığıyla taşığıdı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi: Hasan Mutlu itiraf etti: Tek tek içeri yerleştirildi

ADAYLARI EKREM İMAMOĞLU BELİRLEMİŞTİ

Öte yandan 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayını 'nun belirlediği öne sürülmüştü. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel katılmamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB'ye yolsuzluk operasyonu: 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.
CHP'li belediyelere operasyon böyle yayılmış! İmamoğlu ile rekabet fitili ateşledi: Birbirlerini ihbar ettiler
Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'yle ne görüştüğü ortaya çıktı! Fatih Atik'ten bomba İmamoğlu sözleri
ETİKETLER
#istanbul
#ekrem imamoğlu
#chp
#yolsuzluk
#yerel seçimler
#Bayrampaşa Belediyesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.