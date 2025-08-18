Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Gündem
Editor
Editor
 Özge Sönmez

İBB'ye yolsuzluk operasyonu: 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İBB'ye yolsuzluk operasyonu: 44 şüpheli adliyeye sevk edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
07:51
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
08:18

'ye yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Savcılık, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklarla ilgili çalışma başlatmıştı.

Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edilmişti.

İBB'ye yolsuzluk operasyonu: 44 şüpheli adliyeye sevk edildi


Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı belirlenen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından kararı verilmişti.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alınmıştı. Firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

TGRT Haber
