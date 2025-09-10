Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'yle ne görüştüğü ortaya çıktı! Fatih Atik'ten bomba İmamoğlu sözleri

Mahkemenin CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ni iptal ettiği 2 Eylül Salı günü partinin eski lideri ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret çok konuşulmuş, Çetin'in CHP'nin başına tekrar Kılıçdaroğlu'nun gelmemesi yönünde talepte bulunduğu öne sürülmüştü. Görüşmeyle ilgili sır perdesi TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında aralandı.

BAHÇELİ'DEN SONRA FETİ YILDIZ'LA DA 12 DAKİKALIK GÖRÜŞME

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Çetin'in Bahçeli'ye ziyarette bulunduğu taleple ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Atik ayrıca Çetin'in bugün de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Meclis'te 12 dakikalık bir görüşme yaptığını duyurdu.

Atik, Çetin'in Bahçeli'ye İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun ricasıyla Bahçeli'ye giderek İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanma talebini ilettiği, Bahçeli'nin de konuyla ilgili Feti Yıldız'ı işaret ettiğini açıkladı.

İşte Fatih Atik'in Hikmet Çetin'in, Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız'a yaptığı ziyaretlerle ilgili sözleri:

"Hikmet Çetin hafta başında Bahçeli ile bir araya gelmişti. Bahçeli'den birtakım talepleri oldu. Bugün de Meclis'te 12 dakikalık bir görüşmesi oldu. Bu temaslar dikkat çekiciydi. Çetin'in Ekrem ve Dilek İmamoğlu'nun ricasıyla Bahçeli'yle görüştüğü ve tutuksuz yargılanmasıyla ilgili Bahçeli'den birtakım taleplerde bulunması istenmiş.

"BAHÇELİ GÖRÜŞME SONRASI ÇOK SERT BİR AÇIKLAMA YAPTI"

CHP Genel Merkezi de bundan haberdar değil ama Çetin, görüşmeyle ilgili Özgür Özel'e bilgi vermiş. Tabii o görüşmeden sonra Bahçeli hem İmamoğlu hem de CHP ile ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Bahçeli, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasıyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la görüşmesini önermiş. Bugünkü Hikmet Çetin-Feti Yıldız görüşmesinde de bu konunun gündeme geldiğini değerlendiriyoruz.

MHP'NİN CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA KAYYUMA BAKIŞI NASIL?

(Hikmet Çetin'in görüşme sonrası Feti Yıldız'ın İstanbul İl Başkanlığı'na CHP'ye kayyum atanmasını doğru bulmadığı yönünde açıklama yaptığı iddiası) Feti Bey 'Biz görüşmede bu konuya girmedik. Böyle bir ifade kullanmadım.' dedi. Feti Bey'e Hikmet Çetin görüşmesini sordum. 'İmamoğlu konusuna girdiniz mi?' dediğimde 'Ceza yargılamalarıyla ilgili konuştuk.' dedi ama daha sonrasında bir tweet attı. 'Sayın Hikmet Çetin ile pozitif hukuk ve negatif haklar konusunda kısa bir görüşme yaptık.' diyor. Anladığım kadarıyla Hikmet Çetin, tutuksuz yargılama konusunu Feti Bey'e de açmış fakat Feti Bey'in cevabı bu şekilde oldu."