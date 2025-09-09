Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Editor
Editor
 Banu İriç

CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel'in yeni partisi belli oldu! Beykoz Belediyesi el değiştiriyor

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in partisi CHP'den istifa kararını açıklamasının ardından kulislerde AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. TGRT Haber Taksim Meydanı programında konuşan Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve gazeteci Barış Yarkadaş olayın perde arkasına dair detayları aktardı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili 'in istifasının ardından 'nin 'ye geçeceği konuşuluyor. 'ye ve tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı 'e yönelik çarpıcı iddialar dile getirerek eden Özlem Vural Gürzel ile ilgili kulislerde konuşulanlar TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı.

CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel'in yeni partisi belli oldu! Beykoz Belediyesi el değiştiriyor

"BEYKOZ AK PARTİ'YE GEÇECEK"

"Beykoz'un AK Parti'ye geçeceğini tahmin ediyorum" diyerek bu kulislerin uzun süredir konuşulduğunu aktaran TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik şunları söyledi: "Beykoz Belediye Başkan Vekilinin istifa edip AK Parti'ye geçeceğini duydum ben. Özlem hanımın istifasıyla birkaç belediye meclis üyesi de istifa edip bağımsız kalabilirler. Beykoz Belediyesi AK Parti ya da Cumhur İttifakı tarafına geçmiş olabilir. Bu sürpriz değil, beklenen bir gelişmeydi. Beykoz'un AK Parti'ye geçeceğini tahmin ediyorum."

CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel'in yeni partisi belli oldu! Beykoz Belediyesi el değiştiriyor

"TABİİ Kİ AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Gazeteci Barış Yarkadaş, Gürzel'i işaret edenin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Alaattin Köseler tutuklandıktan sonra Ekrem İmamoğlu, Özlem Hanım'ı seçeceksiniz dedi. Şimdi AK Parti'ye geceçek olan Özlem hanımı seçtiler. Tabii ki AK Parti'ye geçecek. CHP'lilerden de bilgi aldım, geçeceklerini söylediler."

CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel'in yeni partisi belli oldu! Beykoz Belediyesi el değiştiriyor
