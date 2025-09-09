CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel'in yeni partisi belli oldu! Beykoz Belediyesi el değiştiriyor

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifasının ardından Beykoz Belediyesi'nin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. CHP'ye ve tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e yönelik çarpıcı iddialar dile getirerek istifa eden Özlem Vural Gürzel ile ilgili kulislerde konuşulanlar TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı.

"BEYKOZ AK PARTİ'YE GEÇECEK"

"Beykoz'un AK Parti'ye geçeceğini tahmin ediyorum" diyerek bu kulislerin uzun süredir konuşulduğunu aktaran TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik şunları söyledi: "Beykoz Belediye Başkan Vekilinin istifa edip AK Parti'ye geçeceğini duydum ben. Özlem hanımın istifasıyla birkaç belediye meclis üyesi de istifa edip bağımsız kalabilirler. Beykoz Belediyesi AK Parti ya da Cumhur İttifakı tarafına geçmiş olabilir. Bu sürpriz değil, beklenen bir gelişmeydi. Beykoz'un AK Parti'ye geçeceğini tahmin ediyorum."

"TABİİ Kİ AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Gazeteci Barış Yarkadaş, Gürzel'i işaret edenin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Alaattin Köseler tutuklandıktan sonra Ekrem İmamoğlu, Özlem Hanım'ı seçeceksiniz dedi. Şimdi AK Parti'ye geceçek olan Özlem hanımı seçtiler. Tabii ki AK Parti'ye geçecek. CHP'lilerden de bilgi aldım, geçeceklerini söylediler."