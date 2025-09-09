Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Gürzel, CHP’den istifa etti: Partisini yerden yere vurdu

İstanbul Beykoz Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Gürzel, CHP’den istifa etti. Gürzel, Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden alınmasının ardından seçilmişti.

PARTİSİNE AĞIR ELEŞTİRİLER: "HAKARET, İFTİRA, PSİKOLOJİK BASKI..."

Gürzel sosyal medyada paylaştığı açıklamasında "Beykoz halkına verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur" diyerek CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetlerde bulunamayacağını ifade edip istifasını duyurdu.

Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı ve özel kaleminin kendisine yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu bu süreçte hakaret, iftira ve psikolojik baskıya maruz öne süren Gürzel artık durumun katlanılamaz hale geldiğini söyledi.

Gürzel bu süreçte partisinin kendisine destek vermediğini ve sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri tarafından desteklendiğini açıkladı.