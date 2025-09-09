Gürsel Tekin çok konuşulan masa yumruklama görüntüsünü açıkladı! CHP'li milletvekilini eleştirdi

Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek Geçici Kurul Başkanı olarak atadığı Gürsel Tekin'e karşı CHP yönetiminin ve bazı partililerin öfkesi değişmezken Tekin, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına telefonla bağlanan Gürsel Tekin "Büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldık." diyerek yurt dışı merkezli trolleri işaret etti. Kendisine hakaret eden örgütlü yapılara karşı hukuki mücadele vereceğini söyleyen Tekin "Bu linç büyük olasılıkla bir vatan hainine ya da darbeye sebep olabileceklere yapılabilir." ifadelerini kullandı.

"MİLLETVEKİLİNİN VİDEO ÇEKEREK YAYINLAMASI DOĞRU MU?"

Tekin ayrıca CHP İl Binası'na gireceği gün ortaya çıkan görüntülerle ilgili konuştu. Tekin'in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile yaptığı görüşmede masanın yumruklanması çok konuşulmuş, daha sonra Tekin'in de masayı yumruklayarak "Ben Aziz İhsanların arkadaşı değilim, Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide." ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Tekin, görüntüleri çeken ve yayınlayan CHP'li milletvekilini eleştirerek "Milletvekili arkadaşımızın bunun videosunu çekerek yayınlaması doğru mu?" diye sordu.

Tekin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Trollerin arka planında CHP ile yakından uzaktan alakası olmayan insanların saldırılarını anlamakta hala zorluk çekiyorum. Bizim mahallenin etrafındaki insanların duygusallıklarını anlıyorum. Söylenmeyen laflar söylenmiş gibi, söylenenlerin tersine haberler yapıldığı durum insanların akıllarında soru işaretlerine neden oldu.

"BİZİM GÖREVİMİZ SORUNU ORTADAN KALDIRMAK"

Bizim görevimiz sorunu ortadan kaldırmak. Alnımızın akıyla çıktık deyip teslim etmek istiyoruz.

(Taksim'deki çelenk bırakma olayının hatırlatılması üzerine) Biz gerilim için gelmedik. Zaten ortada bir gerilim var. Gerilim peşinde değiliz. Her şeyi anlıyorum ama hem parti yöneticisi arkadaşlarımı hem bir kısım TV ve medya gruplarını anlamakta güçlük çekiyorum.

Sayın Genel Başkan'ımızla her türlü teması kurmaya hazırız. Sanki bu meseleye biz neden olmuşuz gibi davranıyorlar.

"KILIÇDAROĞLU'NA DA ÖZGÜR ÖZEL'E DE YALVARACAĞIM"

Tekrar yaşanmaması için Sayın Kılıçdaroğlu'na da taraftarına da yalvaracağım. Sayın Özgür Özel'e de yanındaki arkadaşlara da yalvararak bu sorunu çözeceğim.

(Masayı yumruklayarak "Ben Aziz İhsanların, Ertan Yıldızların arkadaşı değilim." demesiyle ilgili) Çokça arkadaşlarımız tutuklu. Bu da isminizi zikrettiğiniz şahıslardan kaynaklı. İtirafçıların üye olup Gürsel Tekin'in üyeliğinin askıya alınması ben üzmüştür, bunu ifade etmek istedim. Milletvekili arkadaşımızın bunun videosunu çekerek yayınlaması doğru mu?

Bir an önce bu sorunu barışçıl bir şekilde çözüp CHP Genel Merkez'e teslime edeceğiz.

"BU LİNÇ BİR VATAN HAİNİNE YAPILABİLİR"

"Özgür Özel tokalaşmazsa?.." sorusu üzerine) Canları sağ olsun. Özgür Özel'i çok severim, iyi niyetini de bilirim, ileride bir temasımızın olacağına inanıyorum. Şaşırdım, dehşete kapıldım. Bu linç büyük olasılıkla bir vatan hainine ya da darbeye sebep olabileceklere yapılabilir. Onlara yapılmadığı kadar bize yapıldı. Bir kısım yalan yanlış haberleri baz alıp bize karşı çıkanlar çoğunlukla ikna oldular. Ancak örgütlü yapılarla ilgili biz de hukuki mücadelemizi vereceğiz.

Ben 'Partimiz 2. Baro'ya geçeceğine bizim çocuklar bir an önce çözsün.' denileceğini beklerken tuhaf bir durumla karşılaştık."