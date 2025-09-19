Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP'li belediyelere operasyon böyle yayılmış! İmamoğlu ile rekabet fitili ateşledi: Birbirlerini ihbar ettiler

İBB yolsuzluk soruşturmasının pek çok CHP'li belediyeyi de kapsamasının arkasında şu an görevde olmayan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasındaki güç savaşının olduğu iddiası gündemi sarstı. Suç örgütü lideri odluğu iddia edilen ancak itirafçı olduğu için serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın iddiasıyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda önemli açıklamalar yapıldı.

'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının başka 'li belediyeleri de kapsamasıyla ilgili soruşturmada ismi "Suç örgütü lideri" olarak geçen iş insanı 'ın " ile arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı." şeklinde ifadeleri kullanması TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda konuşuldu.

CHP'li belediyelere operasyon böyle yayılmış! İmamoğlu ile rekabet fitili ateşledi: Birbirlerini ihbar ettiler

"EKREM BEY DE KENDİ KUYUSUNU KAZMIŞ"

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Akpolat'ın sözleriyle ilgili şu yorumda bulundu: "Biz anlıyoruz ki Rıza Akpolat'ı Ekrem Bey ifşa etmiş. Rıza Bey tarafından bazıları da belki Ekrem Bey'i ifşa ettiler. Rıza Bey'le ilgili dosyalar İBB dışında herhangi bir yerde olamaz. O dosyadaki ihalelerle ilgili bilgiler belli ki İmamoğlu'nun adamlarından gitmiş. Ekrem Bey de kendi kuyusunu kazmış, tabuta da son çiviyi çakmış. Çünkü kendi de gitti aynı şeyden."

CHP'li belediyelere operasyon böyle yayılmış! İmamoğlu ile rekabet fitili ateşledi: Birbirlerini ihbar ettiler

İMAMOĞLU'NUN "PIŞIK" SÖZÜNÜ HATIRLATTI: BİRBİRLERİNİ İHBAR ETTİKLERİ ANLAŞILIYOR

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan ise İmamoğlu'nun "Ben bir adım geri durayım, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyene 'pışık' derim." sözlerini hatırlatarak "İşin aslını bilenler bu mesajı parti içine verdiğini değerlendiriyorlardı. O ismin de Rıza Akpolat olduğu konuşuluyordu." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelere operasyon böyle yayılmış! İmamoğlu ile rekabet fitili ateşledi: Birbirlerini ihbar ettiler

Sözcan, Aziz İhsan Aktaş'ın açıklamalarına dikkat çekerek "İmamoğlu ve Polat'ın aralarındaki siyasi rekabet nedeniyle birbirini ihbar ettikleri ve yolsuzluk operasyonlarının fitilini ateşledikleri anlaşılıyor." dedi. Sözcan sözlerini "CHP'linin birbirine ettiğini başka kimse etmiyor. Burada karşılıklı ayak oyunlarının, parti içinde bir yere gelme çalışmalarının bu tür operasyonların fitilini ateşlediği ortaya konulmuş oluyor." ifadeleriyle tamamladı.

