CHP'li belediyelere operasyon böyle yayılmış! İmamoğlu ile rekabet fitili ateşledi: Birbirlerini ihbar ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının başka CHP'li belediyeleri de kapsamasıyla ilgili soruşturmada ismi "Suç örgütü lideri" olarak geçen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın "Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı." şeklinde ifadeleri kullanması TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda konuşuldu.

"EKREM BEY DE KENDİ KUYUSUNU KAZMIŞ"

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Akpolat'ın sözleriyle ilgili şu yorumda bulundu: "Biz anlıyoruz ki Rıza Akpolat'ı Ekrem Bey ifşa etmiş. Rıza Bey tarafından bazıları da belki Ekrem Bey'i ifşa ettiler. Rıza Bey'le ilgili dosyalar İBB dışında herhangi bir yerde olamaz. O dosyadaki ihalelerle ilgili bilgiler belli ki İmamoğlu'nun adamlarından gitmiş. Ekrem Bey de kendi kuyusunu kazmış, tabuta da son çiviyi çakmış. Çünkü kendi de gitti aynı şeyden."

İMAMOĞLU'NUN "PIŞIK" SÖZÜNÜ HATIRLATTI: BİRBİRLERİNİ İHBAR ETTİKLERİ ANLAŞILIYOR

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan ise İmamoğlu'nun "Ben bir adım geri durayım, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyene 'pışık' derim." sözlerini hatırlatarak "İşin aslını bilenler bu mesajı parti içine verdiğini değerlendiriyorlardı. O ismin de Rıza Akpolat olduğu konuşuluyordu." ifadelerini kullandı.

Sözcan, Aziz İhsan Aktaş'ın açıklamalarına dikkat çekerek "İmamoğlu ve Polat'ın aralarındaki siyasi rekabet nedeniyle birbirini ihbar ettikleri ve yolsuzluk operasyonlarının fitilini ateşledikleri anlaşılıyor." dedi. Sözcan sözlerini "CHP'linin birbirine ettiğini başka kimse etmiyor. Burada karşılıklı ayak oyunlarının, parti içinde bir yere gelme çalışmalarının bu tür operasyonların fitilini ateşlediği ortaya konulmuş oluyor." ifadeleriyle tamamladı.