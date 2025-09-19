Devlet Eski Bakanı Sevigen: Muharrem İnce İmamoğlu'nun adaylık ofisinin başına getirildi!

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Muharrem İnce, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi'nin başına getirildi!" dedi.

Programda Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün CHP'ye yönelik sert eleştirileri de öne çıktı. Küçük, partinin yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anıldığını belirterek, "Muhittin Böcek'i atın partiden o zaman, İmamoğlu'nu atsın parti o zaman. CHP neden Muhittin Böcek'in, İmamoğlu'nun istifasını almıyor?" diye sordu.

"BERHAN ŞİMŞEK'E ÇAĞRI YAPILABİLİR"

Gazeteci Barış Yarkadaş ise CHP içindeki hareketliliğe dair yeni bilgiler paylaştı. Yarkadaş, bazı kurultay delegelerinin Berhan Şimşek'e çağrı yapabileceğini belirtti.