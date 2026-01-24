Şişli'de çöp konteynerinden dehşet çıktı: Kadın bedeni bulundu

İstanbul Şişli’de kağıt toplayan bir kişi tarafından çöp konteynerinde vücut bütünlüğü bozulmuş kadın cesedi bulundu. Saat 19.40 sıralarında Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'taki olayda bir kişi çöpten malzeme bulmak için konteyneri karıştırdığı sırada ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri içinde çarşaf ve poşet içinde başı kesik ve kadın olduğu değerlendirilen cesedi tespit etti. Konuyla ilgili polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.