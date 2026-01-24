Menü Kapat
Yaşam
Editor
 Serhat Yıldız

Kontrolünü kaybeden araç, direğe çarparak paramparça oldu: Feci kaza kamerada!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil hızını alamayıp refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı. Aşırı süratli olan otomobil çarpmanın etkisiyle adeta parçalanıp dağılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

D-400 Karayolu Evrenseki Işıklı kavşağında yaşanan olayda, istikametinden istikametine seyir halindeki Şaban Ö.'nün kullandığı otomobil Evrenseki ışıklı kavşağına geldiğinde, sürücüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle refüjde bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.

Kontrolünü kaybeden araç, direğe çarparak paramparça oldu: Feci kaza kamerada!

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin motoru başta olmak üzere parçaları 50 metrekarelik alana saçılırken otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ETİKETLER
#antalya
#yaralanma
#güvenlik kamerası
#manavgat
#araç kazası
#Dikkatsizlik
#Hız Hırsızlığı
#Yaşam
