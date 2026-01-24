Kontrolünü kaybeden araç, direğe çarparak paramparça oldu: Feci kaza kamerada!

Kategoriler
D-400 Karayolu Evrenseki Işıklı kavşağında yaşanan olayda, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Şaban Ö.'nün kullandığı otomobil Evrenseki ışıklı kavşağına geldiğinde, sürücüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle refüjde bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin motoru başta olmak üzere parçaları 50 metrekarelik alana saçılırken otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.