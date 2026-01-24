Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Ankara elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak Ankara son dakika elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Ankara son dakika elektrik kesintisi 24 Ocak, 25 Ocak ve 26 Ocak 2026 tarihleri için açıklandı. Ankara genelinde farklı ilçeleri kapsayan elektrik kesintileri, hem devam eden şebeke arızaları hem de planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle sürüyor. Akyurt, Altındağ, Beypazarı ve Sincan’da çok sayıda mahalle ve sokakta belirli saat aralıklarında ya da gün boyu elektrik verilemeyeceği bildirildi. Kesintiler, bazı bölgelerde arıza kaynaklı olarak anlık şekilde devam ederken, bazı ilçelerde ise günler öncesinden duyurulan planlı çalışmalar kapsamında uygulanıyor. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtiyor. İşte Ankara’da elektrik kesintileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak Ankara son dakika elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 01:16
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 01:19

’da 24, 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan süreçte birçok ilçede yaşanacak. Kesintiler, şebeke arızaları ile bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı mahalle ve sokaklarda uygulanacak.

Ankara elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak Ankara son dakika elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25-26 OCAK

Ankara’da , , ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintileri yaşanacak:

AKYURT

Devam Eden Elektrik Kesintileri

Akyurt ilçesinde Ahmetadil Mahallesi ile Kalaba Mahallesinin birçok sokağında şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Ahmetadil Sokak ile Kalaba Mahallesinde bulunan Ahmetadil Sokak, 1 Nolu Sokak, 3 Nolu Sokak, 7 Nolu Sokak, 9 Nolu Sokak, 12 Nolu Sokak, 14 Nolu Sokak, 19 Nolu Sokak, 21 Nolu Sokak, Bahçeler Sokak, Taşocağı Mevkii, Çan Altı Sokak, Galaba Sokak ve Galaba 1 Sokak bu kesintilerden etkilenmektedir. Yetkililer arızanın farkında olup çalışmaların sürdüğünü ve enerjinin en kısa sürede verileceğini bildirmektedir.

Planlanan Elektrik Kesintileri

Akyurt’ta şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında farklı tarihlerde planlı kesintiler yapılacaktır.

24 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Gülyazı, Şehit Yunus Yılmaz, Ahmetadil, Zafer, Ali Kuşçu, Aşık Veysel, Eşref Apak, Devrez, Menekşe, Oğuzhan, Sakin, Karanfil, Deniz, Uğur, Söğüt, Çevre, Hoca Ahmet Yesevi, Necip Fazıl Kısakürek, Çamlıca, Sancak, Yavuz, Can, Bodrum ve Alparslan sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

25 Ocak 2026 tarihinde 09.15 ile 15.00 saatleri arasında Çankırı, Yıldırım Beyazıt ve Halide Edip Adıvar sokaklarında kesinti yapılacaktır.

26 ve 27 Ocak 2026 tarihlerinde Ahmetadil, Atatürk, Afşar, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Şemsettin, Tavşancık, Beykavağı, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Kınık, Beşevler, Sahil, Şeyhler, Kozludere ve Köy İçi gibi çok sayıda mahalle ve sokakta gün boyu sürecek kesintiler planlanmaktadır.

Devam Eden Elektrik Kesintileri

Altındağ ilçesinde Hacettepe Mahallesinin Erzurum ve Dumlupınar sokaklarında, Feridun Çelik Mahallesinde Şehit Mehmet Kocakaya Sokağında ve Örnek Mahallesinde İçli, Babür, Örnek ve 679 sokaklarında şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintileri devam etmektedir.

Ayrıca Karapürçek ve Kavaklı mahallelerinde Karapürçek Sokağı, Kavaklı Sokağı ve Kavaklı Yolu çevresinde de kesintiler yaşanmaktadır. Tatlar Mahallesi ve Önder Mahallesi ile Kale Mahallesinin Anafartalar Sokağı da arızadan etkilenen bölgeler arasındadır. Kale Mahallesinde elektriğin 24 Ocak 2026 saat 01.56’da verilmesi planlanmaktadır.

Ankara elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak Ankara son dakika elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Planlanan Elektrik Kesintileri

Altındağ’da 25 Ocak 2026 tarihinde Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen, Ayvaşı, Güneyce, Boztepe, Akkaya, Kızılcasöğüt, Adaören, Akçakavak ve İncepelit bölgelerinde 10.15 ile 17.15 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Aynı gün öğleden sonra 1723, 1690, 1709, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın ve Özalp sokaklarında da kesinti uygulanacaktır.

26 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde Atatürk, Ahmetadil, Kozayağı ve çevresindeki sokaklar ile Şehit Hacı Osman Dugan ve Şehit Ertuğrul Kocaer sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

BEYPAZARI

Planlanan Elektrik Kesintileri

Beypazarı ilçesinde 25 Ocak 2026 tarihinde geniş kapsamlı şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında Oğuz Topbaşı, Kızılcasöğüt, Alparslan Türkeş, Dibekören, Acısu, Boztepe, Şeyh Şamil, Demirciler Sitesi, Ayvaşık, Akyazı, Saray Bosna, İnözü, Kayabükü, Taşhanlar ve Marangozlar bölgelerinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak Ankara son dakika elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

26 ve 27 Ocak 2026 tarihlerinde çarşı merkezinde bulunan Dikiciler, Demirciler, Eski Belediye, İhsan Yavaş, Suluhan ve Kapan çevresinde kısa süreli planlı kesintiler yapılacaktır.

28 Ocak 2026 tarihinde ise Harman Mahallesinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında kesinti planlanmaktadır.

SİNCAN

Planlanan Elektrik Kesintileri

Sincan ilçesinde 24 Ocak 2026 tarihinde Yukarı Kayalar, Dodan, Dağdibi, Cumhuriyet, Ahi Mesud, Fevzi Çakmak, İnönü, Atatürk ve çok sayıda mahalle ve köy yolunu kapsayan geniş bir alanda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Ocak 2026 tarihinde Ayaş Ankara Yolu, Çilek Sokak, Kırgızistan Sokak ve çevresinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacaktır.

26, 27 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde ise Dumlupınar, Buhara, Çimşit, Aşık Veysel, Zübeyde Hanım, Bağ Yolu, Ortabereket, İlyakut ve Sidre mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

ETİKETLER
#elektrik kesintileri
#altındağ
#akyurt
#sincan
#beypazarı
#Şebeke Arızası
#Ankara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.