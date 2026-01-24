Ankara elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak Ankara son dakika elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Ankara’da 24, 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan süreçte birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, şebeke arızaları ile bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı mahalle ve sokaklarda uygulanacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25-26 OCAK

Ankara’da Akyurt, Beypazarı, Sincan ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintileri yaşanacak:

AKYURT

Devam Eden Elektrik Kesintileri

Akyurt ilçesinde Ahmetadil Mahallesi ile Kalaba Mahallesinin birçok sokağında şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Ahmetadil Sokak ile Kalaba Mahallesinde bulunan Ahmetadil Sokak, 1 Nolu Sokak, 3 Nolu Sokak, 7 Nolu Sokak, 9 Nolu Sokak, 12 Nolu Sokak, 14 Nolu Sokak, 19 Nolu Sokak, 21 Nolu Sokak, Bahçeler Sokak, Taşocağı Mevkii, Çan Altı Sokak, Galaba Sokak ve Galaba 1 Sokak bu kesintilerden etkilenmektedir. Yetkililer arızanın farkında olup çalışmaların sürdüğünü ve enerjinin en kısa sürede verileceğini bildirmektedir.

Planlanan Elektrik Kesintileri

Akyurt’ta şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında farklı tarihlerde planlı kesintiler yapılacaktır.

24 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Gülyazı, Şehit Yunus Yılmaz, Ahmetadil, Zafer, Ali Kuşçu, Aşık Veysel, Eşref Apak, Devrez, Menekşe, Oğuzhan, Sakin, Karanfil, Deniz, Uğur, Söğüt, Çevre, Hoca Ahmet Yesevi, Necip Fazıl Kısakürek, Çamlıca, Sancak, Yavuz, Can, Bodrum ve Alparslan sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

25 Ocak 2026 tarihinde 09.15 ile 15.00 saatleri arasında Çankırı, Yıldırım Beyazıt ve Halide Edip Adıvar sokaklarında kesinti yapılacaktır.

26 ve 27 Ocak 2026 tarihlerinde Ahmetadil, Atatürk, Afşar, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Şemsettin, Tavşancık, Beykavağı, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Kınık, Beşevler, Sahil, Şeyhler, Kozludere ve Köy İçi gibi çok sayıda mahalle ve sokakta gün boyu sürecek kesintiler planlanmaktadır.

ALTINDAĞ

Devam Eden Elektrik Kesintileri

Altındağ ilçesinde Hacettepe Mahallesinin Erzurum ve Dumlupınar sokaklarında, Feridun Çelik Mahallesinde Şehit Mehmet Kocakaya Sokağında ve Örnek Mahallesinde İçli, Babür, Örnek ve 679 sokaklarında şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintileri devam etmektedir.

Ayrıca Karapürçek ve Kavaklı mahallelerinde Karapürçek Sokağı, Kavaklı Sokağı ve Kavaklı Yolu çevresinde de kesintiler yaşanmaktadır. Tatlar Mahallesi ve Önder Mahallesi ile Kale Mahallesinin Anafartalar Sokağı da arızadan etkilenen bölgeler arasındadır. Kale Mahallesinde elektriğin 24 Ocak 2026 saat 01.56’da verilmesi planlanmaktadır.

Planlanan Elektrik Kesintileri

Altındağ’da 25 Ocak 2026 tarihinde Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen, Ayvaşı, Güneyce, Boztepe, Akkaya, Kızılcasöğüt, Adaören, Akçakavak ve İncepelit bölgelerinde 10.15 ile 17.15 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Aynı gün öğleden sonra 1723, 1690, 1709, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın ve Özalp sokaklarında da kesinti uygulanacaktır.

26 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde Atatürk, Ahmetadil, Kozayağı ve çevresindeki sokaklar ile Şehit Hacı Osman Dugan ve Şehit Ertuğrul Kocaer sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

BEYPAZARI

Planlanan Elektrik Kesintileri

Beypazarı ilçesinde 25 Ocak 2026 tarihinde geniş kapsamlı şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında Oğuz Topbaşı, Kızılcasöğüt, Alparslan Türkeş, Dibekören, Acısu, Boztepe, Şeyh Şamil, Demirciler Sitesi, Ayvaşık, Akyazı, Saray Bosna, İnözü, Kayabükü, Taşhanlar ve Marangozlar bölgelerinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 ve 27 Ocak 2026 tarihlerinde çarşı merkezinde bulunan Dikiciler, Demirciler, Eski Belediye, İhsan Yavaş, Suluhan ve Kapan çevresinde kısa süreli planlı kesintiler yapılacaktır.

28 Ocak 2026 tarihinde ise Harman Mahallesinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında kesinti planlanmaktadır.

SİNCAN

Planlanan Elektrik Kesintileri

Sincan ilçesinde 24 Ocak 2026 tarihinde Yukarı Kayalar, Dodan, Dağdibi, Cumhuriyet, Ahi Mesud, Fevzi Çakmak, İnönü, Atatürk ve çok sayıda mahalle ve köy yolunu kapsayan geniş bir alanda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Ocak 2026 tarihinde Ayaş Ankara Yolu, Çilek Sokak, Kırgızistan Sokak ve çevresinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacaktır.

26, 27 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde ise Dumlupınar, Buhara, Çimşit, Aşık Veysel, Zübeyde Hanım, Bağ Yolu, Ortabereket, İlyakut ve Sidre mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.