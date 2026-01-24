Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada can veren çifte son veda! Detay da cenazedeki an da kahretti

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri gişelerinde otobüsün çarparak gişeye sıkıştırdığı aracın içinde hayatını kaybeden Emin ve Fatma Şengün çifti, sevdiklerinin gözyaşları içinde ebediyete uğurlanırken feci kazanın, ailenin yarıyıl tatili için gittiği Tekirdağ'dan dönüşte yaşandığı ortaya çıktı.

23 Ocak Cuma günü Kuzey Marmara Otoyolu Silivri gişelerinde yaşanan kazada, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden Emin Şengün (52) ve Fatma Şengün (44) Bursa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden çiftin aracın arka koltuğunda oturan 16 yaşındaki oğulları Görkem Şengün ise yaralı olarak kurtuldu. Kol ve bacağında yaralanma bulunan Görkem’in, bugün anne ve babasının cenazesine katıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada can veren çifte son veda! Detay da cenazedeki an da kahretti

ANNE BABASININ NAAŞLARINA SELAM VERDİ

Emin Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri, bugün Mustafakemalpaşa Lalaşahin Yeni Camii’nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Lalaşahin Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada can veren çifte son veda! Detay da cenazedeki an da kahretti

Cenazede yaşanan duygusal anlar yürekleri dağladı. Yaralı olarak kurtulan Görkem Şengün’ün, anne ve babasının musalla taşındaki naaşlarına selam verdikten sonra cami dışında bir süre arabanın içerisinde beklediği görüldü.

YARIYIL TATİLİNDEN DÖNDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ailenin, sömestr tatili nedeniyle Fatma Şengün'ün annesinin yaşadığı Tekirdağ’a gittiği, dönüş yolunda ise bu feci kazanın yaşandığı öğrenildi.

Yakınları ve akrabaları büyük üzüntü yaşarken, yaşanan elim kaza Mustafakemalpaşa’yı yasa boğdu.

