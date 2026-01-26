Menü Kapat
Kesik baş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı! Her kelimesi dehşete düşürdü: "Kafasını kestik..."

Türkiye İstanbul'da vahşice katledilen ve cesedi parçalanarak çöpe atılan 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nun cinayetini konuşuyor. Kan donduran olayda yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç cinayeti işleyen Özbekistan uyruklu zanlı Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov'un ifadesi ortaya çıktı. Caninin emniyette verdiği ilk ifadesi kelimenin tam anlamıyla kan dondurdu.

Kesik baş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı! Her kelimesi dehşete düşürdü:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 14:34

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bögleye kısa sürede ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlenirken, cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu tespit edildi.

Kesik baş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı! Her kelimesi dehşete düşürdü: "Kafasını kestik..."

Soruşturma kapsamında Khokimova’nın Ümraniye’de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli’ye götürüldüğü ortaya çıktı. Çalışmalar sonucunda Khokimova’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.’nin (31) cinayeti işlediği, G.A.K.’nin (29) ise yardım ettiği belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi ile birlikte toplamda 3 kişi gözaltına alındı.

Kesik baş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı! Her kelimesi dehşete düşürdü: "Kafasını kestik..."

İFADESİ KAN DONDURDU

Korkunç cinayeti işleyen Özbekistan uyruklu zanlı Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov'un ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Özbekistan uyruklu inşaat işçisi zanlının emniyette verdiği ifade kelimenin tam anlamıyla kan dondurdu.

Kesik baş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı! Her kelimesi dehşete düşürdü: "Kafasını kestik..."

"KAFASINI KESTİK, KANININ AKMASINI BEKLEDİK"

Genç kadınla kavga ettiğini ve o sırada çok öfkelendiğini söyleyen cani, "Kavga sırasında çok öfkelendim. Mutfağa giderek bıçağı aldım, kaçmak istedi bende sırtından bıçakladım. Çok sayıda bıçak salladım. Bıçakladıktan sonra öldüğünü anladım. Arkadaşım ile cesetten kurtulmamız gerektiğini düşündük. Hemen harekete geçtik. Evin banyosu küçüktü bu nedenle salonda parçalamaya karar verdik. Önce banyoya götürerek başını kestik. Kanının iyice akmasını bekledik. Daha sonra salonda yere serdiğimiz naylonların üzerine yatırdık. Burada valize sığacak şekilde parçaladık" ifadelerini kullandı.

