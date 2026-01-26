Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Şişli’deki kesik baş cinayetinde yeni görüntü! Kadının cesedini evden böyle çıkardılar

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeniden detaylar ortaya çıkıyor. Katil zanlıları, kadını vahşice katlettikten sonra cesedi taksiyle Şişli'ye taşınmıştı. Khokimova'nın cesedinin bavulla birlikte evin balkonundan çıkarılarak taksiye taşındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 11:44

İstanbul Şişli'de bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset olduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlenirken, cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu tespit edildi.

Şişli’deki kesik baş cinayetinde yeni görüntü! Kadının cesedini evden böyle çıkardılar

Soruşturma kapsamında Khokimova’nın Ümraniye’de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli’ye götürüldüğü ortaya çıktı. Yürütülen çalışmalar sonucu Khokimova’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.’nin (31) cinayeti işlediği, G.A.K.’nin (29) ise yardım ettiği belirlendi.

Şişli’deki kesik baş cinayetinde yeni görüntü! Kadının cesedini evden böyle çıkardılar

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin cinayet sonrası cesedi taksiyle Şişli’ye taşıdıkları saptandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

Şişli’deki kesik baş cinayetinde yeni görüntü! Kadının cesedini evden böyle çıkardılar

CESEDİN BULUNDUĞU BAVULU BALKONDAN ÇIKARDILAR

Khokimova'nın Ümraniye'de yaşadığı evde öldürülmesinin ardından cesedinin bavula koyularak taksiye bindirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı; ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başı kesik kadın cinayetinde yeni detay! Komşularının ifadeleri şoke etti: "Karım" deyip kapıyı suratlarına kapatmış
Başı kesik kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi bulan adam o anları anlattı
#Gündem
YORUM YAZ
