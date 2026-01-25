Başı kesik kadın cinayetinde yeni detay! Komşularının ifadeleri şoke etti: "Karım" deyip kapıyı suratlarına kapatmış

İstanbul Şişli'de dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlenirken, cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Khokimova’nın Ümraniye’de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli’ye götürüldüğü ortaya çıktı. Çalışmalar sonucunda Khokimova’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.’nin (31) cinayeti işlediği, G.A.K.’nin (29) ise yardım ettiği belirlendi.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli’ye götürdükleri saptanırken, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındıkları öğrenildi. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

"ŞAHIS 'KARIM' DİYEREK KAPIYI KAPATMIŞ"

Vahşetin yaşandığı binada yaşayan bir vatandaş İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "Maalesef bizler de şahit olduk. Olay alt katta olmuş, biz de polis memurları gelince öğrendik. Bir kadın cinayeti daha işlendi, artık tüm dünyada bu son bulsun istiyoruz. 2 gün önce de o dairede bir kavga olmuş, hatta binadan inip ne olduğunu soranlar olmuş polis çağırmak isteyip, ama şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış. O yüzden bir şey yapılamadı. Herhalde geleli 10 gün kadar olmuştur kiracının kiracısıymış, bizler de hiç tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜN SABAH KADININ SESİNİ DUYMUŞTUM, HERKES O EVDEYDİ"

Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov, olayın öncesinde de yaşanan bir kavgayı duyduğunu söyleyerek, "Olay gününe dair bir şey duymadık. İki gün önce bir kavga oldu sanırım karı koca kavgası, sonra dün akşam ben evdeyken polisler gelip olayı anlattı; biz de şoke olduk çünkü hiçbir şey duymadık görmedik. Evde 2 tane erkek 1 tane de kadın gördüm, hepsi Özbek'ti. Dünden önce görmüştüm onları, dün sabah da kadının sesini duymuştum, herkes o evdeydi. Daha sonra başka ses duymadım şeklinde konuştu.