Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Cani hemşire tutuklandı! 5 günlük bebeği darbederek engelli bırakmıştı

2021 yılında Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cani hemşire tutuklandı! 5 günlük bebeği darbederek engelli bırakmıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 16:39

2021 yılında Kahramanmaraş'ta henüz 5 günlükken hemşire şiddetinin ardından bedensel ve zihinsel engelli kalan minik Deniz'in şiddete uğradığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte, hemşire H.D.B. hakkında görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma yürütülmüştü. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık H.D.B. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığına hükmederek tutuklanmasına karar vermişti.

Cani hemşire tutuklandı! 5 günlük bebeği darbederek engelli bırakmıştı

AFYONKARAHİSAR'DA TESLİM OLDU

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B.'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gece geç saatlerde polise teslim oldu.

Cani hemşire tutuklandı! 5 günlük bebeği darbederek engelli bırakmıştı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

5 günlük bebeği darbettiği iddia edilen hemşire H.D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın adliyeye giriş ve çıkışlarında polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cezaevine götürülen H.D.B., gazetecilerin 'bebeği neden darp ettiniz' sorularını ise yanıtsız bıraktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başı kesik kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi bulan adam o anları anlattı
Şişli'deki konteyner vahşetinde yeni detay! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.