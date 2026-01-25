Cani hemşire tutuklandı! 5 günlük bebeği darbederek engelli bırakmıştı

2021 yılında Kahramanmaraş'ta henüz 5 günlükken hemşire şiddetinin ardından bedensel ve zihinsel engelli kalan minik Deniz'in şiddete uğradığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte, hemşire H.D.B. hakkında görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma yürütülmüştü. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık H.D.B. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığına hükmederek tutuklanmasına karar vermişti.

AFYONKARAHİSAR'DA TESLİM OLDU

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B.'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gece geç saatlerde polise teslim oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

5 günlük bebeği darbettiği iddia edilen hemşire H.D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın adliyeye giriş ve çıkışlarında polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cezaevine götürülen H.D.B., gazetecilerin 'bebeği neden darp ettiniz' sorularını ise yanıtsız bıraktı.