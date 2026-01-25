Başı kesik kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi bulan adam o anları anlattı

İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde başı kesilmiş halde bulunan kadın cesedinin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Hakimova’ya ait olduğu belirlendi. Kan donduran cinayete ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında cinayeti itiraf etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Turdımurotov, ifadesinde 37 yaşındaki Durdona Khakımova'la gönül ilişkisi olduğunu söyledi. aralarında tartışma çıktığını,

bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti.

"NE VAR DİYE DOKUNDUM, ELİME SICAKLIK GELDİ"

Öte yandan öldürülen kadının cansız bedeni, dün akşam bölgede hurda toplayan bir kişi tarafından bulunmuştu. Okan Çetinbaşlar isimli şahıs yaşadıklarını şu ifadeyle anlattı:

"Bir tane siyah bir çöp torbası gördüm. Torbayı yırttım, düğümlenmiş bir çarşaf çıktı. Kaldırmaya çalıştım, kaldıramadım. Ne var diye dokundum, elime sıcaklık geldi. Aklımdan şöyle bir şey geçirdim; 'sıcaklık gelince acaba içinde ceset mi var, hayvan mı var' dedim"

"BİR ANDA ELİM AYAĞIM TİTREDİ"

Bir anda elim ayağım titredi. Direkt karakola gittim. Polis arkadaşlara yardım ettim, onlar da bezi açarak cansız bedene rastladık"