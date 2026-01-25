Menü Kapat
Başı kesik kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi bulan adam o anları anlattı

İstanbul Şişli'de dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Bir kadının cesedi çöp konteynerinde başı kesilmiş halde bulunmuştu. Kan donduran cinayete ilişkin 3 kişi gözaltına alınırken kadının cansız bedeni bulan hurdacının söyledikleri dehşete düşürdü. İşte detaylar...

Başı kesik kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi bulan adam o anları anlattı
İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde başı kesilmiş halde bulunan kadın cesedinin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Hakimova’ya ait olduğu belirlendi. Kan donduran cinayete ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında cinayeti itiraf etti.

Başı kesik kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi bulan adam o anları anlattı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Turdımurotov, ifadesinde 37 yaşındaki Durdona Khakımova'la gönül ilişkisi olduğunu söyledi. aralarında tartışma çıktığını,
bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti.

Başı kesik kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi bulan adam o anları anlattı

"NE VAR DİYE DOKUNDUM, ELİME SICAKLIK GELDİ"

Öte yandan öldürülen kadının cansız bedeni, dün akşam bölgede hurda toplayan bir kişi tarafından bulunmuştu. Okan Çetinbaşlar isimli şahıs yaşadıklarını şu ifadeyle anlattı:

"Bir tane siyah bir çöp torbası gördüm. Torbayı yırttım, düğümlenmiş bir çarşaf çıktı. Kaldırmaya çalıştım, kaldıramadım. Ne var diye dokundum, elime sıcaklık geldi. Aklımdan şöyle bir şey geçirdim; 'sıcaklık gelince acaba içinde ceset mi var, hayvan mı var' dedim"

Başı kesik kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi bulan adam o anları anlattı

"BİR ANDA ELİM AYAĞIM TİTREDİ"

Bir anda elim ayağım titredi. Direkt karakola gittim. Polis arkadaşlara yardım ettim, onlar da bezi açarak cansız bedene rastladık"

