TGRT Haber
Şişli'deki kesik baş cinayetinde korkunç itiraflar! Her satırı korkunç: 'Kafası ve ayakları ayrı poşetteydi'

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin kan donduran itiraflar geldi. Dılshod Turdımurotov ve kendisine cesedi parçalamak için yardım eden G.A.K.'nın ifadeleri dehşete düşürdü. Genç kadınla imam nikahlı birliktelik yaşadıklarını iddia eden katil zanlısı, cinayeti nasıl ve neden işlediğini tek tek anlattı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 13:18

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta geçtiğimiz günlerde dehşet yaşandı. Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova’nın parçalanmış cesediyle ilgili soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Özbek kadını Ümraniye’deki evde öldürüp arkadaşıyla parçalayan Dılshod Turdımurotov kan donduran olayı detaylarıyla itiraf etti. Genç kadınla imam nikahlı beraberlik yaşadıklarını iddia eden katil zanlısı olay gününü anlattı. Cinayeti nasıl ve niçin işlediğini itiraf eden caninin sözleri dehşete düşürdü.

Şişli'deki kesik baş cinayetinde korkunç itiraflar! Her satırı korkunç: 'Kafası ve ayakları ayrı poşetteydi'

"BIÇAKLAYIP SİGARA YAKTIM, EVDE BİRAZ YÜRÜDÜM"

Genç kadını bıçakladıktan sigara içip evde gezdiğini büyük bir soğukkanlılıkla anlatan cani, "Durdona kendi üzerinde olan yedek anahtar ile açıp eve girdi. Evin kapısını açmaz açmaz Durdona’nın kafasına ütüyle kafasına vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık. Ütüyle vurduktan sonra Durdona’dan bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduğum bıçak darbelerinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı. Aldığı bıçak darbeleriyle sağ tarafına yere düştü. Ben bu esnada evin içerisinde yürüyerek 1 tane sigara içerek nefeslendim. Sigaradan sonra koridordan Durdona’yı kaldırıp banyoya taşıdım. Ben Durdona kapıdan içeri girer girmez zaten telefonla Gofurjon ile konuşuyordum. Durdona’nın kafasına ütüyle vurduğum ve sırtına bıçak ile vurduğum zamanda telefon zaten açıktı ve bu sesleri Gofurjon duyuyordu. Kendisine Durdona’yı öldürdüm, çocuğu acil bir şekilde gönder diye söyledim. Bu söylememden 15,20 dakika kadar sonra Gofurjon eve yalnız başına geldi. Gofurjon eve geldikten sonra Durdona’yı banyoda birlikte çıkarıp Gofurjon’un odasına taşıdık. Gofurjon taşırken iki ayağından tutuyordu, ben de baş ve sırt kısmından tutuyordum. Durdona’yı burada yüzüstü vaziyette yere bıraktık. Yerde halı yoktu, yere poşet sererek Durdona’nın üzerine bıraktık. Su içmek için odadan ayrıldım, odaya döndüğümde Gofurjon, Durdona’nın kolundaki 2 bileziği, boynundaki kolyeyi ve kulağındaki küpeleri çıkartmıştı. Bu malzemeleri Gofurjon satmak için cebine koydu. Daha sonra Gofurjon evden ayrıldı, 5 dakika kadar sonra 2 tane bıçak alarak eve geldi. Bu bıçaklarla Durdona’yı birlikte kesmek için ve cinayeti gizlemek için getirdi. Benim sırtına vurduğum bıçak yamulmuştu. Gofurjon bıçakları ben demeden kendisi alıp getirdi. Daha sonra Gofurjon ayaklarını tuttu, ben de bıçak ile hem kasıklardan hem de dizlerden ayrı kestim. Yine Gofurjon’un yardımıyla kafasını da kesip gövdesinden ayırdım. Parçalara ayırdıktan sonra siyah renkli çöp poşetiyle paketledik. Paketlemeyi iki bacağının alt kısmını bir poşete, üst kısımlarını başka bir poşete, kafasını başka poşete, gövdesini de başka poşete koyduk. Gövdesini çöp poşetine koymadan önce çarşafa sarıp öyle koyduk. Diğer çöp poşetlerini 2,3 poşete sarıp öyle koyduk. Gövdesinin olduğu çöp poşetini açık renkli bir bavula koyduk. Bacakların üst kısımlarını siyah renkli bir çantaya koyduk. Kafayı da ayrı bir siyah renkli çantaya koyduk. Daha sonra Gofurjon ile birlikte evi temizledik. 3 bıçağı, ütüyü, temizlediğimiz malzemeleri çöp poşetine koyarak evin dışında bulunan çöp konteynırına attık. Temizlikten sonra Gofurjon ile birlikte bavul ve çantaları evin önüne çıkardık." ifadelerini kullandı.

Şişli'deki kesik baş cinayetinde korkunç itiraflar! Her satırı korkunç: 'Kafası ve ayakları ayrı poşetteydi'

"ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞTIM"

Genç kadını öldürmeyi önceden planladığını söyleyen cani, "Ben Durdona’yı eve çağırmak kastım öldürmekti. Bu öldüreceğimden Gofurjon’un da haberi vardı. Eve gelir gelmez öldüreceğime yönelik plan yapmıştım. Bu plandan Gofurjon’un da haberi vardı" dedi.

"BENİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Korkunç cinayetin nedenini anlatan katil zanlısı "Ben Durdona’yı beni aldattığı için öldürdüm. Kendisine beni başka erkeklerle aldattı. Kendisinin yüzünden ailem dağıldı. Memleketimde adım çıktı. Eşime de rezil oldum. Durdona ile imam nikahlıydık. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Şişli'deki kesik baş cinayetinde korkunç itiraflar! Her satırı korkunç: 'Kafası ve ayakları ayrı poşetteydi'

"KAFASINI VE AYAKLARINI POŞETE KOYMUŞTU"

Cesedin parçalanmasına yardım eden G.A.K. ise olaydan haberdar olmadığını belirterek, "Evimin kapısından girildiğinde sol tarafta mutfak var, karşısında da benim yattığım oda vardır. Kapıdan içeriye girdiğimde kaldığım odada çöp poşetinin yere serili olduğu, bu poşetin üzerinde Durdona’nın yüzüstü şekilde iki ayağının ve kafasının gövdesinden kesik vaziyette olduğunu gördüm. Gövdesi açık vaziyette poşetin üzerindeydi. İki kolu da gövdesine doğru birleştirilmiş vaziyetteydi. Kafası ve iki ayağını da aynı odada farklı çöp poşetlerine koymuştu. Kafasını ve ayaklarını herhangi bir bezle sarmadan çöp poşetine koymuştu. Ben görmedim, dokunmadım. Çöp poşetleri siyahtı, ağızları kapanmış vaziyetteydi, ben bu çöp poşetlerini açıp kontrol etmedim. Dilshod bana buradayken bu olay senin evinde olduğu için sen de suçlusun, yerde çöp poşetinin üzerinde serili vaziyette bulunan gövdeyi çöp poşetine koyalım sen de yardım et bana, bir an önce işimizi bitirip çıkmamız lazım dedi. Ben de kendisine yardım edip gövdeyi benim çarşafıma sarıp çöp poşetine koyduk. Hemen sonra Dilshod evi bezle temizledi. Evi temizlerken kendisine yardım etmedim. Temizlikten sonra çöp poşetlerini iki tane büyük bavula birlikte yerleştirdik. Bavulların birisi siyah diğeri de gri renkteydi" dedi.

Şişli'deki kesik baş cinayetinde korkunç itiraflar! Her satırı korkunç: 'Kafası ve ayakları ayrı poşetteydi'

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

