Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11 belli oldu

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11, maç kadrosu maça saatler kala netleşme başladı. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk yarışının seyrini belirleyecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde iki takım arasındaki puan farkı dikkat çekerken, sezonun en önemli randevularından biri olarak görülen karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Zirvede 71 puanla bulunan sarı-kırmızılı ekip ile 67 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli takım arasındaki mücadele, ligin kaderine doğrudan etki edebilecek nitelikte. Galatasaray - Fenerbahçe maç kadrosu kimler var? İşte Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 03:17
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 03:19

’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında ezeli rakipler karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde tüm gözler derbiye çevrildi.

HABERİN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in en dikkat çekici karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray - Fenerbahçe maç kadrosu! Maç, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İki takım, ligde 406. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında Galatasaray'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu.
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ile arasında oynanacak derbi mücadelesi 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleşecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek, yardımcı hakemlik görevlerini ise Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligin 31. haftasında oynanacak bu önemli mücadele, sezonun en kritik karşılaşmaları arasında yer alırken, iki takımın da zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

İki ekip, Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden birinde 406. kez karşı karşıya gelecek. Son olarak Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşan iki takım, ligde de uzun yıllara dayanan rekabetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında yalnızca 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte sarı-lacivertliler 3 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 6 gol atarken, kalesinde de 6 gol gördü.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Galatasaray’ın muhtemel 11’inde Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper ve Osimhen yer alıyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde ise Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Kerem, Asensio ve Talisca bulunuyor.

