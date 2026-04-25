Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11 belli oldu

Trendyol Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında ezeli rakipler karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde tüm gözler derbiye çevrildi.

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleşecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek, yardımcı hakemlik görevlerini ise Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligin 31. haftasında oynanacak bu önemli mücadele, sezonun en kritik karşılaşmaları arasında yer alırken, iki takımın da zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

İki ekip, Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden birinde 406. kez karşı karşıya gelecek. Son olarak Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşan iki takım, ligde de uzun yıllara dayanan rekabetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında yalnızca 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte sarı-lacivertliler 3 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 6 gol atarken, kalesinde de 6 gol gördü.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Galatasaray’ın muhtemel 11’inde Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper ve Osimhen yer alıyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde ise Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Kerem, Asensio ve Talisca bulunuyor.