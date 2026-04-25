SON DAKİKA!
Gündem
Gündem
Editor
 | Onur Kaya

Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e silahlı saldırı: 2 gözaltı

Yaklaşık 6 ay önce görevinden istifa eden eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça'da sahibi olduğu inşaat firmasının önünde motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından vurulan Laçin hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin kurşunların hedefi oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde eski AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, inşaat firmasının önünde silahlı saldırıya uğradı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Motosikletle gelen iki kişi tarafından silahla ateş açıldı ve mermiler Laçin'in bacaklarına isabet etti.
Yaralanan Laçin, Datça Devlet Hastanesine ve ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Datça Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı ile ilgili çalışma başlattı.
HALUK LAÇİN'E SİLAHLI SALDIRI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisine ait inşaat firmasının önünde oturan Laçin'e, motosikletle gelen iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu mermiler Laçin'in bacaklarına isabet etti.

AMELİYATA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Haluk Laçin, ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Datça Devlet Hastanesine ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Laçin’in ameliyata alınacağı öğrenildi.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen bir kişi olaydan hemen sonra yakalanırken, sürücü kayıplara karıştı. Emniyet ekipleri kaçan ikinci kişiyi de yakalayarak Emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

