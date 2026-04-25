Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e silahlı saldırı: 2 gözaltı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda AK Parti önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin kurşunların hedefi oldu.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisine ait inşaat firmasının önünde oturan Laçin'e, motosikletle gelen iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu mermiler Laçin'in bacaklarına isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Haluk Laçin, ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Datça Devlet Hastanesine ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Laçin’in ameliyata alınacağı öğrenildi.
Datça Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı ile ilgili çalışma başlattı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen bir kişi olaydan hemen sonra yakalanırken, sürücü kayıplara karıştı. Emniyet ekipleri kaçan ikinci kişiyi de yakalayarak Emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.