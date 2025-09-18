Menü Kapat
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifa etti!

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa etse de her daim partisinin bir neferi olarak kalacağı mesajını veren Laçin “Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tam” dedi. İşte detaylar...

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifa etti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 17:07

İl Başkanı Haluk Laçin, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla ettiğini duyurdu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifa etti!

"BÜYÜK BİR ONUR VE GURURLA YÜRÜTTÜM"

Açıklamasında istifa kararının kendisine ait olduğunun altını çizen Laçin “Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevimden, kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi dâhilinde ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek kararını duyurdu. Muğla’ya hizmet etmeyi en büyük şeref olarak gördüğünü belirten Laçin, görevi boyunca AK Partili teşkilatlarla vatandaşların sorunlarına kulak verdiklerini belirtti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifa etti!

"BU BİR VEDA DEĞİL"

“Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim” diye vurgulayan Laçin, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tam” mesajı verdi. Kendisine destek olan milletvekillerine, ilçe başkanlarına, kadın ve gençlik kollarına, belediye başkanlarına teşekkür eden Laçin “Hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla” ifadeleriyle herkese veda etti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifa etti!
