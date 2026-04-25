İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 25-26-27 Nisan listesi! İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar ilçe ilçe duyuruldu. Üç gün sürecek kesintiler, çok sayıda mahallede farklı saat aralıklarında uygulanacak.

Özetle

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27 NİSAN

İzmir genelinde planlı elektrik kesintileri 25, 26 ve 27 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak. Kesintiler üç gün boyunca farklı ilçelerde ve farklı saat aralıklarında gerçekleşecek.

ALİAĞA

26 Nisan 2026 tarihinde Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi’nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689734’tür.

Aynı gün Horozgediği ve Bozköy mahallelerinde de 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintinin ID numarası 3689738’dir.

BERGAMA

25 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi’nde, Ayvatalar Küme Evleri çevresinde 09.00 ile 16.50 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3685932’dir.

25 Nisan 2026 tarihinde Kadıköy, Sarıcaoğlu, Topallar, Ürkütler, Alhatlı, Alibeyli, Aşağıılgındere, Aziziye, Çamoba, Durmuşlar, Ilgıncaber, Zağnoz, Yeniler, Yalnızdam, Muratlar, Kozluca, Göçbeyli Kaplan, Doğancı, Paşaköy, Ayaskent, Göçbeyli, Dereköy, Gültepe, Halilağalar, İneşir, Karalar, Katrancı ve Kırcalar mahallelerinde 09.00 ile 16.55 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3689336’dır.

26 Nisan 2026 tarihinde İsmailli Hacılar Mahallesi’nde, Hacılar İsmaili Bucağı Sokak ve Hacılar Köyü İç Yolu çevresinde 09.30 ile 17.26 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689327’dir.

27 Nisan 2026 tarihinde Kadıköy, Zağnoz ve Ayaskent mahallelerinde 10.30 ile 13.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3685521’dir.

27 Nisan 2026 tarihinde İncecikler Mahallesi’nde, İncecikler Köyü İç Yolu, Kozak Bergama Yolu ve İncecikler Köyü Yolu çevresinde 09.00 ile 16.50 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3685981’dir.

27 Nisan 2026 tarihinde Göçbeyli, Ayaskent, Dereköy, Gültepe, Halilağalar, İneşir, Karalar, Katrancı, Kırcalar, Sarıcaoğlu, Topallar, Ürkütler, Alhatlı, Alibeyli, Aşağıılgındere, Çamoba, Durmuşlar, Ilgıncaber, Kadıköy, Göçbeyli Kaplan, Kozluca, Muratlar, Yalnızdam, Yeniler, Zağnoz, Aziziye, Doğancı ve Paşaköy mahallelerinde 09.00 ile 16.55 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3689338’dir.

BORNOVA

25 Nisan 2026 tarihinde Karacaoğlan ve Işıklar mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3687829’dur.

25 Nisan 2026 tarihinde Karacaoğlan Mahallesi’nde, Bornova Caddesi ve çevresindeki bazı sokaklarda 18.00 ile 18.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3687837’dir.

25 Nisan 2026 tarihinde Yeşilçam Mahallesi’nde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında iki ayrı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintilerin ID numaraları 3689008 ve 3689017’dir.

25 Nisan 2026 tarihinde Mevlana Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında birden fazla planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numaraları 3689892, 3689896, 3689898 ve 3689903’tür.

25 Nisan 2026 tarihinde Yunus Emre Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689906’dır.

26 Nisan 2026 tarihinde Karacaoğlan ve Işıklar mahallelerinde 14.00 ile 14.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3687870’tir.

BUCA

25 Nisan 2026 tarihinde İnkılap Mahallesi’nde, Mehmet Akif Caddesi ve Aydın Hatboyu Caddesi çevresinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689678’dir.

Aynı gün İnkılap Mahallesi’nde Cemil Şeboy Caddesi, Şirinyer Pazar Yeri ve çevresindeki bazı sokaklarda 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3689680’dir.

26 Nisan 2026 tarihinde Seyhan, Akıncılar ve Göksu mahallelerinde 00.00 ile 00.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688115’tir.

26 Nisan 2026 tarihinde Seyhan, Akıncılar ve Göksu mahallelerinde 16.00 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688117’dir.

26 Nisan 2026 tarihinde Akıncılar Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688119’dur.

DİKİLİ

25 Nisan 2026 tarihinde Deliktaş Mahallesi’nde 09.00 ile 09.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688677’dir.

25 Nisan 2026 tarihinde Çandarlı Mahallesi’nde 10.00 ile 10.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688678’dir.

25 Nisan 2026 tarihinde Gazipaşa Mahallesi’nde 11.00 ile 11.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688693’tür.

25 Nisan 2026 tarihinde İsmetpaşa Mahallesi’nde 12.00 ile 12.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688699’dur.

25 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 13.30 ile 14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688708’dir.

25 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 14.00 ile 14.30 saatleri arasında başka bir planlı elektrik kesintisi daha uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688712’dir.

25 Nisan 2026 tarihinde Kabakum Mahallesi’nde 15.00 ile 15.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688716’dır.

25 Nisan 2026 tarihinde Salihler Mahallesi’nde 16.00 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688718’dir.

26 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689741’dir.

27 Nisan 2026 tarihinde Gökçeağıl Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3685972’dir.

27 Nisan 2026 tarihinde Salihler, Cumhuriyet, Kıratlı, Kabakum ve Bahçeli mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689763’tür.

KARŞIYAKA

25 Nisan 2026 tarihinde Örnekköy ve İmbatlı mahallelerinde 08.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3685923’tür.

25 Nisan 2026 tarihinde Tersane, Tuna, Bahçelievler, Alaybey ve Bahariye mahallelerinde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688560’tır.

25 Nisan 2026 tarihinde Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689607’dir.

27 Nisan 2026 tarihinde Şemikler Mahallesi’nde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında iki ayrı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numaraları 3687774 ve 3687776’dır.

KEMALPAŞA

27 Nisan 2026 tarihinde Bayramlı, Kamberler ve Yenikurudere mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688623’tür.

KONAK

26 Nisan 2026 tarihinde Yıldız, Fatih, Fevzi Paşa, Güneş, Güzelyurt, İsmet Kaptan, Kahraman Mescit, Konak, Yeşiltepe, Uğur, Türkyılmaz, Sümer, Odunkapı ve Namık Kemal mahallelerinde 00.00 ile 01.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688922’dir.

Aynı gün Mimar Sinan, Kahramanlar, Ege ve Hilal mahallelerinde 00.00 ile 01.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688925’tir.

26 Nisan 2026 tarihinde Güneş, Etiler, Oğuzlar, Sakarya, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tuzcu, Yenigün, Ülkü, Uğur, Namazgâh, Mimar Sinan, Konak, Kestelli, Kahraman Mescit ve Güzelyurt mahallelerinde 00.00 ile 01.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688929’dur.

26 Nisan 2026 tarihinde Akdeniz ve İsmet Kaptan mahallelerinde 00.00 ile 01.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688934’tür.

26 Nisan 2026 tarihinde Ballıkuyu, Akarcalı, Etiler, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688937’dir.

26 Nisan 2026 tarihinde Hilal, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688941’dir.

26 Nisan 2026 tarihinde İsmet Kaptan ve Akdeniz mahallelerinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688945’tir.

26 Nisan 2026 tarihinde Kültür ve İsmet Kaptan mahallelerinde 02.00 ile 03.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688962’dir.

26 Nisan 2026 tarihinde Fevzi Paşa, Yeşiltepe, Yenigün, Uğur, Turgut Reis, Tan, Konak, Kılıç Reis, Kestelli, Kemal Reis, Kahraman Mescit, Güzelyurt, Güneş, Barbaros, Altıntaş ve Akın Simav mahallelerinde 02.00 ile 03.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688963’tür.

26 Nisan 2026 tarihinde Akıncı, Yenigün, Konak ve Etiler mahallelerinde 02.00 ile 03.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688964’tür.

26 Nisan 2026 tarihinde Kadifekale, İmariye, Etiler, Dolaplıkuyu, Dayıemir, Ballıkuyu, Kosova, Altay, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Ülkü, Tuzcu, Süvari ve Oğuzlar mahallelerinde 03.00 ile 04.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688966’dır.

26 Nisan 2026 tarihinde İsmet Kaptan, Akdeniz ve Konak mahallelerinde 03.00 ile 04.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688969’dur.

26 Nisan 2026 tarihinde Kültür, İsmet Kaptan, Alsancak ve Mimar Sinan mahallelerinde 03.00 ile 04.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688970’tir.

26 Nisan 2026 tarihinde İsmet Kaptan, Yenigün ve Akdeniz mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688985’tir.

26 Nisan 2026 tarihinde İsmet Kaptan Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688988’dir.

26 Nisan 2026 tarihinde İsmet Kaptan ve Konak mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688992’dir.

26 Nisan 2026 tarihinde Akdeniz, İsmet Kaptan ve Konak mahallelerinde 18.00 ile 18.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688998’dir.

ÖDEMİŞ

25 Nisan 2026 tarihinde Bıçakçı Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3687770’tir.

25 Nisan 2026 tarihinde Cevizalan Mahallesi’nde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3687771’dir.

25 Nisan 2026 tarihinde Gölcük, Oğuzlar, Mursallı, Dolaylar, Çağlayan ve Bayırlı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3687773’tür.

27 Nisan 2026 tarihinde Cevizalan, Birgi, Bucak, Gerçekli, Beyazıtlar, Üçkonak, Kutlubeyler, Kemer ve Hacıhasan mahallelerinde 01.00 ile 04.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688537’dir.

27 Nisan 2026 tarihinde Cevizalan, Bucak, Üçkonak ve Kutlubeyler mahallelerinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3688545’tir.