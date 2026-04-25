ABD, Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu

Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılarına müdahale eden ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneyi daha havaya uçurdu. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürüldü" denildi.