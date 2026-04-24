Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'da Candan Müdür ölüyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen projelerinden olan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam heyecan dolu bölümüyle sevenleri karşısına çıkıyor. 24 Nisan Cuma akşamı (bugün) 746. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan dizinin önemli karakterlerinden olan Candan Müdür'ün akıbeti ise izleyiler arasında merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı gelişmelerinde öne çıkan sahnelerden birisi de çatışma sırasında ağır yara alan Candan Müdür oldu. Hayati bir tehlike geçirerek izleyicilere korku dolu anlar yaşatan Candan Müdür'ün Arka Sokaklar dizisinden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik bazı kuşkular arttı. Peki Arka Sokaklar dizisinin bu akşam ki yayınlanan bölümünde Candan Müdür ölecek mi? Arka Sokaklar'da Candan Müdür'ü oynayan Ebru Cündübeyoğlu, diziye veda mı ediyor?
Arka Sokaklar dizisinin bu akşam ki ekrana verilen bölümünde; banka soyguncularının peşine düşen ekip zorlu bir çatışma ile karşı karşıya kalır.
Apar topar hastaneye kaldırılan Candan Müdür'ün hayata döndürülebilmesi için doktorların seferber olduğu sahneler, dizinin sıkı takipçilerini derinden sarsarak gözyaşlarına boğdu.
Kanal D ekranlarının efsane dizilerinden olan ve yıllardır ekranlardaki varlığını sürdürmeye devam eden Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ve bölüm sahnelerinde yaşanan korku dolu sahne izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Candan Müdür'ün sedyeyle ameliyathaneye götürüldüğü ve müdahale esnasında kalbinin durmasıyla yaşanan şok, ünlü oyuncunun sevilen projeden ayrılabileceği yönündeki şüpheleri de beraberinde getirdi.
Ekip arkadaşlarının ise Candan Müdür için kurduğu "Çok direndi, bizim için çok dayandı" sözleri ise başarılı oyuncunun diziden ayrılabileceği yönündeki veda iddialarını kuvvetlendirdi.
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Candan Müdür olarak ekrana gelen ve dizinin en önemli kilit karakterlerinden birini üstlenen başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun ön planda olduğu fragmanda; izleyiciler adeta bir şok geçirdi.
Çıkan saldırıda ciddi bir darbe alan Candan Müdür'ün ekranlara veda edip etmeyeceği merak konusu olurken; ünlü oyuncu tarafından yapılan yeni bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor.
Arka Sokaklar'ın Candan Müdür'ünü oynayan Ebru Cündübeyoğlu tarafından ya da dizinin resmi sosyal medya hesabından şuan için yapılmış olan veda duyurusu bulunmuyor.
Arka Sokaklar'ın önemli karakterlerinden biri olarak öne çıkan Candan Müdür'ün ölüp ölmeyeceği dizinin yayınlanan yeni bölümünde kesinlik kazanması bekleniyor.