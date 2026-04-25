Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi: Anketlerde Erdoğan detayı

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin erkene alınıp alınmayacağı tartışılırken Cem Küçük, erken seçimin olacağını öne sürdü ve "Seneye sonbaharda kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor." dedi. Küçük, AK Parti ve CHP'nin anketlerde çok yakın çıkmasıyla ilgili de "Kafa kafaya olunca Erdoğan o arayı halledebilir" yorumunda bulundu.

GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 01:16

Türkiye'de siyaset gündemi, Terörsüz Türkiye süreci ve çoğu 'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla şekillenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ara seçime gidelim." önerisi tarafından kabul görmedi.

HABERİN ÖZETİ

Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi: Anketlerde Erdoğan detayı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'deki siyaset gündeminin Terörsüz Türkiye süreci ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla şekillendiği bir ortamda, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin zamanında olmayacağını ve tarihin öne alınacağını iddia etti.
Cem Küçük, seçimlerin en kötü ihtimalle 2028 Mart-Nisan aylarında, ancak daha kuvvetli bir ihtimalle gelecek yıl sonbaharda olabileceğini belirtti.
Küçük, CHP'nin erken seçim ihtimaline karşın hazırlıksız olduğunu ve aday belirleme, ittifakları netleştirme ve parti politikalarını anlatma stratejileri geliştirme ihtiyacında olduğunu ifade etti.
Anketlerde AK Parti ve CHP'nin başa baş durumda olduğunu ve bu durumun iktidar partisi için fark açma fırsatı yarattığını savundu.
Küçük, CHP'nin genel ekonom, tarım ve dış politika gibi konularda ülke geneline yönelik bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Gündemin değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında yorumlarını paylaşan Türkiye gazetesi yazarı , Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'nin zamanında olmayacağını, tarihin öne alınacağını iddia etti.

Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi: Anketlerde Erdoğan detayı

"SENEYE SONBAHARDA KUVVETLİ BİR İHTİMAL GÖRÜNÜYOR"

Küçük "En kötü 2028, mart, nisan ama seneye sonbaharda kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor. "

Seçimlerin erken yapılma ihtimalinin yüksek oluşuna karşın CHP'de herhangi bir hazırlık olmadığına değinen Küçük "Sizin artık adayınızı belirlemeniz, şeklinizi almanız ve bir stratejiyle gitmeniz lazım." ifadelerini kullandı. Küçük, sözlerinin devamında şu cümleleri sarf etti:

Diyelim ki 2027 Kasım'da seçim olacağının emaresi belirdi. Şimdi sizin belediye başkanlarınız yargılanıyor. Cezaevinde olanlar var, tahliye olanlar var.

Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi: Anketlerde Erdoğan detayı

Diploması iptal olduğu için İmamoğlu dışında söylüyorum. Şimdi sizin bir adayınızı belirlemeniz, kiminle nasıl bir ittifak yapacaksınız onu belirlemeniz ve ondan sonra da parti politikalarını ülkeye anlatmanız lazım.

"ANKETLERDE AK PARTİ VE CHP KAFA KAFAYA"

Anketler yapılıyor. Kafa kafaya, ya AK Parti biraz önde, ya bazı CHP'ye yakın anketlerde CHP önde ama kafa kafaya. Bir anket kafa kafaya ise orada iktidar partisi önde demektir. Çünkü CHP'yi alacaksa fark açması lazım. Çünkü o kafa kafaya geldiğinde demek ki onu Erdoğan o arayı halledebilir.

O yüzden sizin Türkiye genelinde artık ekonomiyle, tarımla, dış politikayla ilgili bir şey demeniz lazım."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Kurum: İstanbul'a özel 2 bin kiralık konut ağustosta teslim edilecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
23 Nisan'da bir mehter krizi de Denizli'de! Müziği bir anda kestirdi
