Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi: Anketlerde Erdoğan detayı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'de siyaset gündemi, Terörsüz Türkiye süreci ve çoğu CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla şekillenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ara seçime gidelim." önerisi Cumhur İttifakı tarafından kabul görmedi.
Gündemin değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında yorumlarını paylaşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'nin zamanında olmayacağını, tarihin öne alınacağını iddia etti.
Küçük "En kötü 2028, mart, nisan ama seneye sonbaharda kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor. "
Seçimlerin erken yapılma ihtimalinin yüksek oluşuna karşın CHP'de herhangi bir hazırlık olmadığına değinen Küçük "Sizin artık adayınızı belirlemeniz, şeklinizi almanız ve bir stratejiyle gitmeniz lazım." ifadelerini kullandı. Küçük, sözlerinin devamında şu cümleleri sarf etti:
Diyelim ki 2027 Kasım'da seçim olacağının emaresi belirdi. Şimdi sizin belediye başkanlarınız yargılanıyor. Cezaevinde olanlar var, tahliye olanlar var.
Diploması iptal olduğu için İmamoğlu dışında söylüyorum. Şimdi sizin bir adayınızı belirlemeniz, kiminle nasıl bir ittifak yapacaksınız onu belirlemeniz ve ondan sonra da parti politikalarını ülkeye anlatmanız lazım.
Anketler yapılıyor. Kafa kafaya, ya AK Parti biraz önde, ya bazı CHP'ye yakın anketlerde CHP önde ama kafa kafaya. Bir anket kafa kafaya ise orada iktidar partisi önde demektir. Çünkü CHP'yi alacaksa fark açması lazım. Çünkü o kafa kafaya geldiğinde demek ki onu Erdoğan o arayı halledebilir.
O yüzden sizin Türkiye genelinde artık ekonomiyle, tarımla, dış politikayla ilgili bir şey demeniz lazım."