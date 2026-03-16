Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Blok3 ve ve yapımcısına tehdit ve yağma suçlaması! 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi

Müzik menajeri Ferhat Karagöz'ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada rapçi Blok3 ve yapımcısı Maruf Yöntürk rap dünyasını sarsacak iddialar yer aldı. iddianamede rapçi Blok3 ve yapımcı Maruf Yöntürk hakkında silahlı tehdit ve yağmaya teşebbüs dahil birçok suçlamayla 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Blok3 ve ve yapımcısına tehdit ve yağma suçlaması! 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 13:58
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 13:58

İstanbul'da müzik menajeri Ferhat Karagöz'ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sahne adı olan rapçi Hakan Aydın ve yapımcı Maruf Yöntürk hakkında ciddi suçlamalar yer aldı. Savcılık, sanıklar hakkında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

BLOK3 VE MENAJERİ MARUF YÖNTÜRK HAKKINDA ŞOK İDDİALAR

İddianameye göre Ferhat Karagöz, yapımcı Maruf Yöntürk tarafından Kağıthane'de bir adrese çağrıldı. Karagöz'ün ifadesine göre burada çıkan tartışma sırasında önce yumruk ve bilardo sopasıyla edildi. Ardından "Seni yaşatmam" sözleriyle tehdit edildiği ve başına silah dayatılarak 850 bin TL para istendiği öne sürüldü.

Blok3 ve ve yapımcısına tehdit ve yağma suçlaması! 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi

BLOK3'ÜN YUMRUK ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre; olay sırasında mekana gelen rapçi Blok3'ün de Karagöz'e yumruk attığı iddia edildi. Olayla ilgili hazırlanan savcılık iddianamesinde sanıklar hakkında birden fazla suçlama yöneltildi.

Blok3 ve ve yapımcısına tehdit ve yağma suçlaması! 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi

BLOK3 VE MENAJERİNE HAPİS TALEBİ

İddianamede sanıklar hakkında "kişiyi silahla ve cebirle hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti silahla yağmaya teşebbüs", "tehdit", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlamaları yer aldı. Savcılık, bu suçlamalar kapsamında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Blok3 ve ve yapımcısına tehdit ve yağma suçlaması! 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi

Öte yandan iddianamede Maruf Yöntürk'ün tutuklu yargılanması istenirken, rapçi Hakan Aydın hakkında ise basit yaralama suçundan dosyanın ayrılması talep edildi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
