İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenleniyor. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

HABERİN ÖZETİ İlber Ortaylı için tören düzenliyor İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir anma töreni düzenlendi ve Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Törene siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de törende yer aldı. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, babasının hastane sürecinde bile çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek gözyaşlarına hakim olamadı. Anma töreni nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı.

İLBER ORTAYLI'YI ANMA TÖRENİNE SİYASET, SANAT VE SPOR CAMİASI AKIN ETTİ

Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak İlber Ortaylı için ilk tören yıllarca çalıştığı Galatarasay Üniversitesi'nde yapılıyor. Tören öncesi bölgede güvenlik önlemi alınırken, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar üniversiteye alınırken kimlik kontrolünden geçiriliyor. Törene siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim bulunuyor. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akademisyenler, öğrencileri katılıyor.

İLBER ORTAYLI'NIN KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Ortaylı'nın kızı, babasının hastane sürecinde bile çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Tuna Ortaylı Kazıcı "Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükleri ve gazetelerle çevriliyken bir yandan da çıkacak kitabının tashihini yapıyordu. Dün odasına girdiğimde yarım kalan tashihi görmek içimi acıttı" ifadelerini kullandı.

Trafiğe kapatılan güzergahlar şöyle:

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Aslanhane Sokak

Mıhçılar Caddesi

Manisalı Fırın Sokak

Taylasan Sokak

Hulusi Noyan Sokak

Nalbant Demir Sokak

Hattat Nazif Sokak

Fatih Türbesi Sokak

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.