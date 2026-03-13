Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?

Yoğun bakımda entübe edildiği bilinen ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın son sağlık durumunun nasıl olduğu sevenleri arasında takip ediliyor. İlber Ortaylı neden hastanelik oldu? Tarihçi İlber Ortaylı'nın son sağlık durumu nasıl?

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 00:31

Ünlü Tarihçi 'nın beş gün öncesinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastanelik olması sevenlerini korkutmuştu. Toplum içerisinde tarih yönünde verdiği engin bilgilerle takip edilen isimlerden olan tarihçi İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı ünlü ismin sevenlerini meraklandırmış ve sağlığı için endişe duymalarına neden olmuştu. Sevilen tarihçi İlber Ortaylı'nın resmi Instagram hesabında yayınlanan yeni gönderisinde, bilgisi güncellenmeye devam ediyor. Ortaylı'nın son sağlık durumunu merak eden yakınları ve sevenleri ünlü ismin durumu belirli aralıklarla araştırmaya devam ediyor. Peki ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ya ne oldu? edilen İlber Ortaylı'nın son sağlık durumu nedir?

ENTÜBE EDİLEN İLBER ORTAYLI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Günümüz ekranlarında tarihçi kimliğinin dışında bir de popüler kültür ve tarih eserleri ile tanınan Tarihçi İlber Ortaylı, kendine özgü güçlü hitabeti ve açıklamalarıyla milyonlarca insan tarafından dikkatle dinleniyor.

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?

Tarih alanında sunduğu bilgilerle ekranların tanınan yüzlerinden olan İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı sebebiyle hastanelik olduğu bilgisi, ünlü tarihçinin sevenleri arasında büyük bir kaygıya neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılarak fenalaşan tarihçi İlber Ortaylı'nın sağlık durumu sevenleri arasında merak ediliyor.

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?

Pazar gününden bu yana hastanede tedavi görmeye devam eden ilber Ortaylı için yapılan yeni bir paylaşımda durumunun stabil olduğu öğrenildi.

“Dualarımız İlber Hoca'yla” başlığı altında sunulan bilgide ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın sağlık durumundan bahsedildi.

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın hastaneye yatış sürecine de değinilen açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:

"Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı.

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?

Ardından tekrar taburcu oldu. hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?

Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil."

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?

ALANINDA UZMAN OLAN TARİHÇİ İLBER ORTAYLI'NIN KIZI TUANA'DAN AÇIKLAMA!

Yoğun bakımda yatan tarihçi İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı babasının son sağlık durumu için şöyle bir açıklamada bulunmuştu:

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?

“Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor”

İlber Ortaylı neden yoğun bakımda? Ilber ortaylı son sağlık durumu nedir?

