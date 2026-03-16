İlber Ortaylı Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden ve 'Hocası' olarak anılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün sevenleri, öğrencileri ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. Ortaylı için ilk tören, uzun yıllar akademik kadrosunda yer aldığı Galatasaray Üniversitesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve defin işlemleri gerçekleştirilecek.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatının ardından düzenlenen ilk anma töreni, kendisinin kuruluş yıllarından itibaren dersler verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde büyük bir katılımla gerçekleşti. Törende, Ortaylı'nın sevenleri, öğrencileri ve akademik camiadan çok sayıda kişi hazır bulundu. Saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Üniversite kampüsü, İlber Hoca'yı uğurlamak isteyenlerle dolup taştı. Ortaylı'nın kızı da törende babasını anlatan bir konuşma yapacak.
İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluş yıllarından bu yana akademik kadroda yer alarak tarih alanında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde dersler vermiş, üniversitenin tarih ve sosyal bilimler alanındaki akademik programlarının oluşumuna önemli katkılarda bulunmuştu. Bu nedenle ilk törenin kendi yuvası olarak gördüğü üniversitede yapılması, sevenleri için ayrı bir anlam taşıyor.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, yalnızca akademik çalışmalarıyla değil, kendine has üslubu, güçlü hitabeti ve geniş kültürüyle Türkiye kamuoyunun hafızasında derin izler bırakmış bir isimdi. "Türkiye'nin Hocası" olarak anılan Ortaylı, tarih bilgisini geniş kitlelere ulaştırma konusundaki eşsiz yeteneğiyle tanınıyordu. Yorumları ve analizleri, her kesimden insanın ilgiyle takip ettiği bir referans noktası haline gelmişti.
Bir süredir hastanede tedavi gören Ortaylı'nın vefatı, yakınları tarafından beklenmedik olarak nitelendirildi. Yakın çevresiyle yapılan görüşmelerde, son ana kadar neşeli olduğu, şakalar yaptığı ve ölümünün ani geldiği ifade edildi. Bu durum, sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.
Galatasaray Üniversitesi'ndeki törenin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii'ne getirilecek. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazına siyaset, sanat, akademi ve iş dünyasından çok sayıda önemli ismin katılması bekleniyor. Törene katılan bazı siyasiler:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Cenaze namazının ardından İlber Ortaylı'nın naaşı, ebedi istirahatgahına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlanacak. Türkiye, değerli bir aydınını ve hocasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.