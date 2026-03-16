Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Emeklilere ÖTV’siz araç yasası kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? 2026 ÖTV’siz araç fiyatları listesi

Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi TBMM’ye gelirken gözler, Resmi Gazete’ye çevrildi. CHP Tokat milletvekili emeklilere ÖTV indiriminin sağlanmasını içeren kanun teklifini Meclis’e sundu. ÖTV indirimiyle beraber sıfır otomobil sahibi olmak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise kanun teklifinde son gelişmeleri yakından takip ediyor. TBMM’ye sunulan teklifte sosyal devlet ilkesi gereği emekli esnaf ve sanatkarın yaşam kalitesinin artması ve günlük ulaşım ihtiyacının kolaylaştırılması gerekçe sunuldu. 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine hurda teşvikiyle beraber vergide indirim sağlanmasını içeren kanun teklifi de benzer şekilde Meclis’e gelirken herhangi bir sonuç alınmamıştı. Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde emekli olunan tarihten itibaren beş yıl içerisinde başvuru yapılması ve vergi indirimli araç sahibi olması yer aldı. Peki Emeklilere ÖTV’siz araç yasası çıktı mı, son durum ne? İşte, ÖTV’siz araç fiyatları listesi 2026…

Emeklilere ÖTV’siz araç yasası kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? 2026 ÖTV’siz araç fiyatları listesi
Emeklileri yakından ilgilendiren Şubat ayının sonunda Meclis’e sunuldu. Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişmenin ardından Emekliye ’siz şartları, kimlerin yararlanacağı merak konusu oldu. Kanun teklifi sadece Bağ-Kur (4B) emeklilerini kapsıyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda ticari kar amacı güdülmemesi için indirimle alınan otomobilin 5 (beş) yıl satışına veya devredilmesine izin verilmeyecek. Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelirken emekliler ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle ÖTV’siz araç fiyatları yakından takip edilirken kanun teklifinin geçmesi için önce Meclis’te onaylanması gerekiyor. Peki Emekliye ÖTV’siz araç kabul edildi mi, şartları neler? İşte, Emekliye ÖTV’siz araç teklifinde son durum…

Emeklilere ÖTV’siz araç yasası kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? 2026 ÖTV’siz araç fiyatları listesi

Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç alımını öngören kanun teklifi Şubat sonunda Meclis'e sunuldu ancak henüz görüşülmedi ve yürürlüğe girmedi.
Kanun teklifi, sadece Bağ-Kur (4B) emeklilerini kapsamaktadır.
Teklif henüz Meclis'te görüşülmedi ve yasalaşmadı.
ÖTV indiriminden yararlanılarak alınan araçlar, 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez.
Hak sahipleri, emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde bir defaya mahsus olarak bu istisnadan yararlanabilecektir.
Teklif, 28 Şubat tarihinde TBMM'ye sunulmuştur.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, tatil 9 güne mi uzatıldı? Bayram tatili kaç gün olacak?

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere yönelik Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Kanun Teklifi, 28 Şubat tarihinde TBMM’ye geldi. CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından Meclis’e getirilen kanun teklifi henüz görüşülmedi.

Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkarlarla emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde bir defaya mahsus olarak özel tüketim vergisi istisnası tanınması ve bu istisnadan yararlanacak kişilerin taşıtlarının beş yıl süreyle devredilmemesi yer aldı.

ÖTV’siz araç teklifi komisyonda görüşüldükten sonra milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Teklifin geçmesi durumunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek ve yasalaşmasına veya komisyonda kalmasına karar verilecek. Henüz resmi olarak emekliye ÖTV indirimine ilişkin yasal bir adım atılmadı.

Emeklilere ÖTV’siz araç yasası kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? 2026 ÖTV’siz araç fiyatları listesi

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda tüm emekliler, ÖTV indiriminden yararlanmayacak. Kanun teklifi sadece 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. 5510 sayılı Kanuna göre 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanmış olma şartı, emeklilik tarihinden itibaren beş yıllık başvuru penceresi ve tek seferlik hak niteliğiyle hedefli ve ölçülü bir sosyal destek mekanizması olarak kurgulanmıştır.

Emeklilere ÖTV’siz araç yasası kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? 2026 ÖTV’siz araç fiyatları listesi

ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI LİSTESİ 2026

Özel Tüketim Vergisi olarak da bilinen ÖTV, araçların motor silindir hacmine göre farklılık gösteriyor. Otomobil alınırken ÖTV’nin yanı sıra KDV (Katma Değer Vergisi) alınıyor. Emeklilere yönelik sunulan kanun teklifi ise sadece ÖTV indirimini kapsıyor. Bu durumda kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda emekliler otomobil fiyatı ve KDV’yi ödeyerek büyük oranda otomobil alımlarında indirim yakalayabilecek.

Emeklilere ÖTV’siz araç yasası kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? 2026 ÖTV’siz araç fiyatları listesi



Örneğin Türkiye’de en fazla satış sayısına sahip olan otomobillerin başında gelen Renault Clio’nun evolution plus TCe 115 EDC modelinin vergisiz fiyatı yaklaşık 832 bin TL olurken vergilerle birlikte bu fiyat 1 milyon 800 bin lira sınırına yaklaşıyor. ÖTV indiriminin olması halinde ise bu araç yaklaşık 1 milyon 100 bin liraya satın alınabilecek. ÖTV’siz bazı araçların fiyatları şu şekilde;

HATIRLATMA: Fiyat listeleri güncellendiğinden ortalama fiyatlar dikkate alınarak aşağıdaki hesaplama yapılmıştır. Güncel otomobil fiyatları, markaların bayilerinden ve satış mağazalarından öğrenilebilir.

Emeklilere ÖTV’siz araç yasası kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? 2026 ÖTV’siz araç fiyatları listesi

Hyundai İ20 - ÖTV indirimi olması durumunda 926.999 TL

Volkswagen Polo - ÖTV indirimi olması durumunda 1.417.925 TL

Fiat Egea Cross - ÖTV indirimi olması durumunda 912.792 TL

