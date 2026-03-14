Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, tatil 9 güne mi uzatıldı? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tarihleri, her yıl farklı günlere denk geliyor. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde farklı günler idrak ediliyor. Ramazan Bayramı boyunca okullar, üniversiteler, bankalar, kamu kurumlarının tamamı, sağlık kurumları ve diğer birçok yer kapalı olacak. Ramazan Bayramı’nın ara tatille benzer tarihlere denk gelmesinin ardından tatil süresi merak konusu oldu. Ramazan Bayramı sebebiyle emeklilere ödenecek maaşlar öne çekilirken, bayram ikramiyesi ödeme takvimi de belli oldu. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak. Bayram öncesindeki gün ise arefe günü olduğundan yarım gün tatil olacak. Peki 2026 Ramazan Bayramı 9 gün mü, bayram tatili kaç gün? İşte, Ramazan Bayramı takvimi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 14:13

İslam alemi için birlik, beraberlik ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı sona eriyor. Ramazan ayının sonunda bayram heyecanı yaşanacak. Özellikle uzun soluklu tatil planlaması yapacaklar ise şimdiden erken rezervasyon ve indirimli bilet kampanyalarından yararlanabilmek için önceden hareket ediyor. bu yıl ara tatille aynı tarihlere denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak. Bayramda kamu kurumları kapalı olacağından bu hafta resmi devlet kurumlarında işlemlerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Şehir otogarları, havalimanları, terminallerde şimdiden kalabalıklar oluşurken tatil suresinin 9 gün olup olmayacağı tartışma konusu oldu. Bazı kaynaksız iddialarda bayram tatilinin uzatılacağı ifade edilirken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün? İşte, 2026 Ramazan Bayramı tatil süresi ve diğer detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram günleri büyük bir heyecanla karşılanıyor. Diyanet tarafından dini günler listesi, yeni yılda yayınlanırken Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ek olarak bir tatil kararı alınmadığı sürece Ramazan Bayramı arefe günüyle 3.5 gün, Kurban Bayramı ise 4.5 gün sürüyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu yıl hafta içinin son günü olan Cuma gününe denk geliyor. Daha önceki yıllarda hafta ortası veya hafta sonuna denk gelmesi gibi durumlarda bayram tatilinin uzatılması kararı alınıyordu. süresi memurlara idari izin verilerek uzatılıyor. Bu yıl ise bayramın hafta içinin son günü başlaması ve hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatil uzatılmadı. Arefe günüyle beraber Ramazan Bayramı tatil süresi 3.5 gün olacak.

OTOGARLAR, HAVALİMANLARI VE TERMİNALLERDE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı’ndaki tatili fırsat bilenler yıllık izinleriyle beraber bayram tatilini birleştirerek tatil planlaması yaptı. Hafta sonuyla beraber otogarlar, havalimanları ve terminallerde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. THY, Pegasus, AJet gibi firmalar ucuz bilet kampanyalarını daha önce duyurmuştu. Birçok otobüs firması da benzer indirimler yaparak bayram öncesi indirimli seyahat imkanı sağladı.

EMEKLİLER BAYRAM ÖNCESİNDE ÇİFT ÖDEME ALACAK

Emeklilere her yıl bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. 2025 yılında 4 bin lira olarak belirlenen emekli ikramiyeleri, bu yıl da geçerli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bayram öncesinde ikramiye ödemeleri 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplarda olacak. Benzer şekilde emeklilerin Mart ayı maaş ödemeleri öne çekilirken bayram öncesinde maaşlar yatırılacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA BİRÇOK İŞYERİ KAPALI OLACAK

Ramazan Bayramı sebebiyle kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler, muhtarlıklar, valilikler, kaymakamlıklar bayram sonrasında 23 Mart tarihinde kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek. Benzer şekilde özel bankalar ve kamu bankaları kapalı olacak.

Sağlık kurumlarından olan eczaneler bayramda nöbet sistemine uygun çalışırken vatandaşlar, yaşadıkları il veya ilçelerdeki açık olan eczaneleri, e-Devlet aracılığıyla sorgulayabilecek. Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da bayramda kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek.

Marketler ise kendi çalışma günlerini kendileri belirlerken genellikle BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler bayramın ilk günü kapalı olurken ikinci gün açık olacak. Bayramda yoğunluk beklenen AVM’ler ise normal çalışma saatlerinde açık olacak.

ETİKETLER
#bayram tatili
#ramazan bayramı
#emekli ikramiyesi
#Resmi Kurumlar
#Seyahat Yoğunluğu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.