Hesap hatasına ceza yağacak! Şehir içi 5 şehir dışı 10 kilometre: Bayram tatili yolunda ehliyetinizden olmayın

Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala binlerce vatandaş da yollara düşecek. Memleketine ya da tatile gidecek vatandaşların bilmesi gereken yeni uygulamalar ve cezalar bulunuyor. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni trafik düzenlemesiyle bazı kuralları değişti, tüm trafik cezaları katlandı. 26 Şubat 2026 tarihli düzenleme ile hız aşım limitleri de değişti.

HIZ SINIRI ŞEHİR İÇİNDE 5, ŞEHİR DIŞINDA 10 KM AŞILABİLECEK

Bayram trafiği öncesi sürücülerin cebini ve ehliyetini koruması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Şehir içi ve dışı trafikte hız aşım limitleri değişti. Şehir içi trafikte hız limiti 5, şehir dışı ise 10 kilometre aşılabilir. Trafik düzenlemesi ile "yüzde 10" hesabı bitti, kilometre bazlı kademeli ceza dönemi resmen başladı. Artık yolun hız sınırı ne olursa olsun sadece 10 kilometrelik aşım hakkı bulunuyor. 150 km hız sınırı bulunan bir yolda, 151 km hızla radara girdiğiniz an ceza kesilecek. Yerleşim yerlerinde ise durum şu şekilde: Örneğin hız sınırı 70 kilometre olan yerleşim yerinden geçerken en fazla 5 kilometre hız limiti aşılabilir.

YERLEŞİM YERLERİNDE HIZ SINIRI AŞILIRSA NE KADAR CEZA GELECEK?

Düzenlemeye göre, şehir içinde 50 olan hız sınırını için 56 kilometreden itibaren ceza yazılacak. Hız sınırında 56 kilometre ile ceza başlıyor ve kademeli cezalar şöyle;

Yerleşim yeri içinde, belirtilen hız sınırını;

6 ila 10 km/s aşanlara 2 bin Türk lirası,

11 ile 15 km/s aşanlara 4 bin Türk lirası,

16 ile 20 km/s aşanlara 6 bin Türk lirası,

21 ila 5 km/s aşanlara 8 bin Türk lirası,

26 ile 35 km/s aşanlara 12 bin Türk lirası,36 ile 45 km/s aşanlara 15 bin Türk lirası,

46 ile 55 km/s aşanlara 20 bin Türk lirası,

56 ile 65 km/s aşanlara 25 bin Türk lirası,

66 km/s ve daha fazla aşanlara 30 bin Türk lirası,

EHLİYETİNİZDEN OLMAYIN

Sürücülerin yeni düzenlemede dikkat etmesi gereken konu, hız sınırının şehir içinde 46 kilometre aşılması sonrası yaptırımların artacağı. Düzenlemeye göre, 50 olan hız sınırı 96 kilometre süratle ihlal edilirse, 20 bin lira ceza yazılacak, ehliyete 30 gün el konulacak.

Hız sınırını 56 kilometre aşarlarsa 60 gün, 66 kilometre aşarlarsa 90 gün ehliyetlerine el konulacak. Hız sınırı ihlali bu şekilde yani, 46, 56 ve 66 km ile bir yıl içinde 5 kez aşılırsa ehliyete süresiz geri alınacak, psikolog raporuyla iade edilecek.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA HIZ SINIRLARI VE CEZALARI NE KADAR?

Yasaya göre, şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet tarafından işletilen otoyollarda 130 km, yap işlet devret otoyollarında ise 140 km seviyesinde bulunuyor.

Yerleşim yeri dışında;

11 ile 15 km/s aşanlara 2 bin Türk lirası,

16 ila 20 km/s aşanlara 4 bin Türk lirası,

21 ila 25 km/s aşanlara 6 bin Türk lirası,

26 ila 30 km/s aşanlara 8 bin Türk lirası,

31 ila 40 km/s aşanlara 12 bin Türk lirası,

41 ila 50 km/s aşanlara 15 bin Türk lirası,

51 ila 60 km/s aşanlara 20 bin Türk lirası,

61 ila 70 km/s aşanlara 25.000 Türk lirası,

71 km/s ve daha fazla aşanlara 30.000 Türk lirası idari para cezası verilecek.

10 KİLOMETRE TOLERANSI GEÇERLİ

Sürücülerin hız sınırı toleransını hesap ederken, örneğin 130 kilometre olan hız sınırının yüzde 10'unu hesap etmeleri yanıltıcı olabilir. 130 kilometre olan yolda 13 kilometre aşım hakkı bulunmuyor. Bu yolda da 10 kilometre toleransı geçerli.

Sürücülerin, bütün yollarda 10 kilometre aşım hakkı bulunuyor. Örneğin, 90 km hız sınırı olan, gidiş gelişli yolda, arabanın ibresi 100 kilometreyi gösterdiği anda radara yakalanılırsa sürat aşımı nedeniyle ceza yazılacak.

EHLİYETE EL KONULACAK, PSİKOLOJİK TESTTEN GEÇİRİLECEK

Sürücüler, hız sınırını 51 km aşarlarsa her seferinde 30 gün, 61 km aşarlarsa her seferinde 60 gün, 71 km aşarlarsa her seferinde 90 gün süre ile ehliyete el konulacak. Örneğin, 110 kilometre hız sınırı olan duble yolda, ibre 180'i geçerse, 20 bin lira ceza yazılacak, ehliyete de 30 gün el konulacak. Bu şekilde limit bir yılda 5 kez yüksek süratle ihlal edilirse, ehliyete el konulacak geri almak için psikolojik testi geçmek gerekecek.