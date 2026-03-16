Ağır yaralı Fenerbahçe'de kriz bitti mi? Antrenmanda dikkat çeken anlar

Sarı-lacivertlilerde son 4 maçın 3’ünde yaşanan puan kayıplarının ardından başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde iki ayrı toplantı yaptı. İlk toplantıda yöneticileriyle bir araya gelen Saran, ikinci toplantıda Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüştü.
Yapılan görüşmelerin ardından Tedesco ve Özek ile yola devam edilmesi kararı alındı. Sadettin Saran ise gerekli uyarıların yapıldığını ve takımın yeniden çıkışa geçeceğini ifade etti.
Son haftalarda yaşanan krizlerin ardından Fenerbahçe’nin ilk antrenmanında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sakatlığını atlatan Anderson Talisca, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan, takım kaptanı Milan Skriniar ise sahaya indi ve kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanı futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçını kazanarak puan farkını maç fazlasıyla 4'e düşürerek milli araya girmeyi planlıyor.