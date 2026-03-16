Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ağır yaralı Fenerbahçe'de kriz bitti mi? Antrenmanda dikkat çeken anlar

Galatasaray üst üste 4. şampiyonluk için yoluna kararlılıkla devam ederken Fenerbahçe'de ise son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından büyük bir kriz patlak verdi. Sarı-lacivertli yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıdan Tedesco ile yola devam edileceği yönünde karar çıktı. Dün de gerçekleştirilen antrenmanda dikkat çeken anlar objektiflere yansıdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 10:45

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Karagümrük'e yenilerek namağlup serisi sona eren Fenerbahçe'de yaşanan kriz sonrası olağanüstü toplantılar yapıldı.
Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgiyle namağlup serisini kaybetti.
Son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaşanması üzerine Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu iki ayrı toplantı gerçekleştirdi.
Başkan Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüştü.
Yapılan görüşmeler sonucunda Tedesco ve Özek ile yola devam edilmesi kararı alındı.
Sakatlığını atlatan Anderson Talisca, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Sakatlığı bulunan takım kaptanı Milan Skriniar da sahaya indi ve program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçını kazanarak puan farkını maç fazlasıyla 4'e düşürmeyi planlıyor.
KRİZ SONRASI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Sarı-lacivertlilerde son 4 maçın 3’ünde yaşanan puan kayıplarının ardından başkan ve yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde iki ayrı toplantı yaptı. İlk toplantıda yöneticileriyle bir araya gelen Saran, ikinci toplantıda Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüştü.

TEDESCO İLE YOLA DEVAM

Yapılan görüşmelerin ardından Tedesco ve Özek ile yola devam edilmesi kararı alındı. Sadettin Saran ise gerekli uyarıların yapıldığını ve takımın yeniden çıkışa geçeceğini ifade etti.

KRİZ SONRASI İLK ANTRENMAN

Son haftalarda yaşanan krizlerin ardından Fenerbahçe’nin ilk antrenmanında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sakatlığını atlatan Anderson Talisca, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan, takım kaptanı ise sahaya indi ve kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanı futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçını kazanarak puan farkını maç fazlasıyla 4'e düşürerek milli araya girmeyi planlıyor.

ETİKETLER
#Spor
#süper lig
#teknik direktör
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.