Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkan ve namağlup serisi 2-0’lık yenilgiyle sona eren Fenerbahçe’de büyük bir kriz hakim...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ağır yaralı Fenerbahçe'de kriz bitti mi? Antrenmanda dikkat çeken anlar Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Karagümrük'e yenilerek namağlup serisi sona eren Fenerbahçe'de yaşanan kriz sonrası olağanüstü toplantılar yapıldı. Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgiyle namağlup serisini kaybetti. Son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaşanması üzerine Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu iki ayrı toplantı gerçekleştirdi. Başkan Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüştü. Yapılan görüşmeler sonucunda Tedesco ve Özek ile yola devam edilmesi kararı alındı. Sakatlığını atlatan Anderson Talisca, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı bulunan takım kaptanı Milan Skriniar da sahaya indi ve program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, Gaziantep FK maçını kazanarak puan farkını maç fazlasıyla 4'e düşürmeyi planlıyor.

KRİZ SONRASI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Sarı-lacivertlilerde son 4 maçın 3’ünde yaşanan puan kayıplarının ardından başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde iki ayrı toplantı yaptı. İlk toplantıda yöneticileriyle bir araya gelen Saran, ikinci toplantıda Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüştü.

TEDESCO İLE YOLA DEVAM

Yapılan görüşmelerin ardından Tedesco ve Özek ile yola devam edilmesi kararı alındı. Sadettin Saran ise gerekli uyarıların yapıldığını ve takımın yeniden çıkışa geçeceğini ifade etti.

KRİZ SONRASI İLK ANTRENMAN

Son haftalarda yaşanan krizlerin ardından Fenerbahçe’nin ilk antrenmanında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sakatlığını atlatan Anderson Talisca, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan, takım kaptanı Milan Skriniar ise sahaya indi ve kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanı futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçını kazanarak puan farkını maç fazlasıyla 4'e düşürerek milli araya girmeyi planlıyor.