Volkan Demirel'den Beşiktaş maçı sonrasında hakem sözleri!

Volkan Demirel, Beşiktaş'ın kazandığı mücadele sonrasında hakem kritiğinde bulundu. Esasen ise genç çalıştırıcı, sürecin daha farklı olabileceğine dikkat çekti.

VOLKAN DEMİREL'DEN BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASINDA HAKEM SÖZLERİ!

"Normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Saha içinde hakeme de söyledik, ben kamuoyuna bırakmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart. 11'e 11 devam etse... Teslim olmadık, mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. İlk 45 dakika inanılmaz oynadık ama yorgunlukla gol buldular. İkinci gol zaten çok ekstra bir vuruş. Pozisyonlar da bulduk. 10 kişi oynamış gibi oynamadık. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil. Hakem, takdir haklarını onlardan yana çok kullandı. Kırmızı kart ağır gibi, izlemedim ama saha içinden öyle duruyor."