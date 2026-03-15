Beşiktaş Gençlerbirliği deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor. Ankara'daki kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Burak Ayaydın
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 18:51
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 20:19

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşıyor. Hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Ankara'da Süper Lig heyecanı!

10' Beşiktaş %74 topla oynama oranına ulaştı.

16' Koita'nın Djalo'ya sert müdahalesinin ardından hakem VAR'a gitti!

17' Hakem Yasin Kol, VAR'da pozisyonu izledikten sonra Koita'ya kırmızı kart verdi: Gençlerbirliği sahada 10 kişi!

BEŞİKTAŞ VE GENÇLERBİRLİĞİ ARASINDA 96. KARŞILAŞMA

İki ekip, Trendyol Süper Lig'de 96. kez rakip oldu. Esasen ise bugüne kadar Beşiktaş 54 kez kazanırken, Gençlerbirliği de 10 defa galip gelmişti.

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG DEPLASMANLARINDA KAYBETMİYOR

Yaklaşık 6 aydır deplasman mağlubiyeti yaşamayan Beşiktaş, bu dönemde ligde 6 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİDE SERİYİ BOZDU

Trendyol Süper Lig'de 13 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, geçen hafta kendi sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN KRİTİK HAFTALAR

Küme hattına bir maç uzaklıkta olan Gençlerbirliği, bugün en az 1 puan almak ve alt sıralarla olan mesafeyi artırmak istiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN 1-0'LIK DERBİ MAĞLUBİYETİNDE GOL KİMDEN GELMİŞTİ?
Galatasaray, Victor Osimhen ile Dolmabahçe'de zafere uzanmıştı.
