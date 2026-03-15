Beşiktaş Gençlerbirliği deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşıyor. Hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.
Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh.
1' Ankara'da Süper Lig heyecanı!
10' Beşiktaş %74 topla oynama oranına ulaştı.
16' Koita'nın Djalo'ya sert müdahalesinin ardından hakem VAR'a gitti!
17' Hakem Yasin Kol, VAR'da pozisyonu izledikten sonra Koita'ya kırmızı kart verdi: Gençlerbirliği sahada 10 kişi!
İki ekip, Trendyol Süper Lig'de 96. kez rakip oldu. Esasen ise bugüne kadar Beşiktaş 54 kez kazanırken, Gençlerbirliği de 10 defa galip gelmişti.
Yaklaşık 6 aydır deplasman mağlubiyeti yaşamayan Beşiktaş, bu dönemde ligde 6 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.
Trendyol Süper Lig'de 13 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, geçen hafta kendi sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu.
Küme hattına bir maç uzaklıkta olan Gençlerbirliği, bugün en az 1 puan almak ve alt sıralarla olan mesafeyi artırmak istiyor.