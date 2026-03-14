Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Liderin art arda oynadığı zorlu maçları yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tüm süreci kendisinin belirlediğini anlattı.

Dinle

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetine 'şans' vurgusu! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 94

"Galatasaray'ın Konya'daki maçından sonra Fenerbahçe'ye bir fırsat gelmişti. Puan farkı eşitlenecekti... Fenerbahçe elinin tersiyle itti! Bu hafta da Galatasaray'a bir hediye geldi, Fatih Karagümrük'ün galibiyetiyle.

Fenerbahçe'nin kaybıyla birlikte Galatasaray, bu maçı başka bir hale getirdi ve kulüp açıklamalarıyla da havayı değiştirdi. Liverpool öncesinde bu kadar önemli olmayabilirdi bu maç. Bu yaklaşımlar oyunculara da yansır. Puan farkı azken başka, fark çokken başka oynarsınız. Galatasaray adeta, '8 hafta kala öyle bir fark olsun ki işi bitireyim' dedi.

Taraftar coşkulu. Takım coşkulu. Fizik olarak da hazırlar. Futbolda inanmadığım tek şey vardır, o da şanstır! Yazı tura dışında inanmam böyle şeylere ve insanlar da şansın ne yönde olacağını emekleriyle belirler!

Liverpool maçında da bugünde de Galatasaray yüksek tempoyla oynadı. Aslında Galatasaray; iki tane yorucu maçı, koşmazsa puanlar kaybedeceği maçları, yüksek konsantrasyonla oynadı ve neredeyse kart dahi görmedi! Tabii 10 kişi faktörüyle beraber bugünkü maç 5-0'a da gidebilirdi, direkten dönenler vb. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray'da, şampiyonluk havası beklenenden erken geldi."