Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetine 'şans' vurgusu!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Esasen ise eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray özelinde şans kavramına farklı bir yaklaşımda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetine 'şans' vurgusu!
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 22:43
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 22:49

, 'in 26. haftasında 'i 3-0 mağlup etti. Liderin art arda oynadığı zorlu maçları yorumlayan , Galatasaray'ın tüm süreci kendisinin belirlediğini anlattı.

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAY'IN BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİNE 'ŞANS' VURGUSU!

"Galatasaray'ın Konya'daki maçından sonra Fenerbahçe'ye bir fırsat gelmişti. Puan farkı eşitlenecekti... Fenerbahçe elinin tersiyle itti! Bu hafta da Galatasaray'a bir hediye geldi, Fatih Karagümrük'ün galibiyetiyle.

Fenerbahçe'nin kaybıyla birlikte Galatasaray, bu maçı başka bir hale getirdi ve kulüp açıklamalarıyla da havayı değiştirdi. Liverpool öncesinde bu kadar önemli olmayabilirdi bu maç. Bu yaklaşımlar oyunculara da yansır. Puan farkı azken başka, fark çokken başka oynarsınız. Galatasaray adeta, '8 hafta kala öyle bir fark olsun ki işi bitireyim' dedi.

Taraftar coşkulu. Takım coşkulu. Fizik olarak da hazırlar. Futbolda inanmadığım tek şey vardır, o da şanstır! Yazı tura dışında inanmam böyle şeylere ve insanlar da şansın ne yönde olacağını emekleriyle belirler!

Liverpool maçında da bugünde de Galatasaray yüksek tempoyla oynadı. Aslında Galatasaray; iki tane yorucu maçı, koşmazsa puanlar kaybedeceği maçları, yüksek konsantrasyonla oynadı ve neredeyse kart dahi görmedi! Tabii 10 kişi faktörüyle beraber bugünkü maç 5-0'a da gidebilirdi, direkten dönenler vb. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray'da, havası beklenenden erken geldi."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ZİRVEDE KAÇ PUAN FARKLA ÖNDE?
Sarı kırmızılılar, ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 7 puan uzaklıkta.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da divan kurulu seçimi sona erdi: 26 oyla başkanlık!
Okan Buruk’ta Avrupa süreci: Galatasaray’ın hocasına sürpriz talipler!
