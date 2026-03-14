Galatasaray'da divan kurulu seçimi sona erdi: 26 oyla başkanlık!

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, divan kurulu seçimi yapıldı. Süper Lig devinin sandık sürecinde, Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani aday olarak yer aldı.

GALATASARAY'DA AYKUTALP DERKAN 26 OY FARKLA KAZANDI

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 10 sandıkta sayım işlemine geçildi. Yapılan değerlendirme sonrası Aykutalp Derkan'a 554 oy, Cengiz Ergani'ye ise 528 oy çıktı. Seçimi kazanan Derkan, "Bugün sarı ve kırmızı renklerle yarıştık. Kazanan ise yine sarı kırmızı oldu. Kazanan Galatasaray oldu. Çok yaşa Galatasaray." ifadelerini kullandı.