Osimhen istedi, Özbek 'Tamam' dedi! Galatasaray’da Liverpool ve Başakşehir için kesenin ağzı açıldı

Galatasaray'da Liverpool eşleşmesi öncesi kesenin ağzını açan Dursun Özbek'e, dünya yıldızı Osimhen'den beklenmedik bir 'zam' talebi geldi. Takım arkadaşlarının tempo tuttuğu o tarihi anlarda, 3 milyon Euroluk prim, Başkan Özbek'in sunduğu tek şart sonrasında bir anda 5 milyon Euro'ya fırladı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 12:32
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 12:32

’da hem Süper Lig hem de Avrupa sahnesinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, dev başarılar için kesenin ağzını açarken, Florya’da yaşanan son prim pazarlığına damga vurdu. Başkan ’in vaadine Nijeryalı yıldızdan gelen "zam" talebi, soyunma odasını kahkahaya boğdu.

LİVERPOOL PRİMİ HAVADA UÇUŞUYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dev eşleşme öncesi takımı motive etmek amacıyla Liverpool'un elenmesi durumunda 3 milyon Euro tur primi verileceğini açıkladı. Ancak bu rakamı az bulan dünya yıldızı Victor Osimhen, beklenmedik bir hamleyle devreye girdi.

OSİMHEN İSTEDİ, DURSUN ÖZBEK ŞARTI KOYDU!

Başkanın açıkladığı rakam sonrası söze giren Osimhen, gülerek "Rakamı 5 milyon Euro (yaklaşık 253.4 milyon TL) yapalım" teklifinde bulundu. Bu talep başta Dursun Özbek olmak üzere tüm teknik heyeti ve futbolcuları güldürürken, oyuncular tempo tutarak başkana baskı yaptı.

ŞAMPİYONLUK ŞARTIYLA "TAMAM" DEDİ

Osimhen’in bu sempatik çıkışını geri çevirmeyen Dursun Özbek, hedefi Süper Lig'e de çevirdi. Üst üste 4. şampiyonluk yolundaki kritik viraja dikkat çeken Özbek, tarihi primi şu şartla kabul etti: "Liverpool'u geçin, Başakşehir'i de yenin; tamam, 5 milyon Euro sizin!"

SOYUNMA ODASINDA ŞAMPİYONLUK YEMİNİ

Sabah'ın haberine göre; bu diyalog sonrası soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı. Hem Avrupa'da Liverpool'u saf dışı bırakmak hem de ligde Başakşehir engelini aşarak 5 milyon Euro'luk dev primi cebine koymak isteyen futbolcular, zafer için kenetlendi.

