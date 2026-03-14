Galatasaray Başakşehir maçı öncesi kritik karar! Okan Buruk'tan ezber bozan kadro: İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta Başakşehir’i ağırlıyor. Fenerbahçe'nin Karagümrük mağlubiyetiyle sarsıldığı haftada Cimbom, kazanması durumunda ligin bitimine 8 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki farkı 7 puana çıkaracak. Hakem Batuhan Kolak’ın yöneteceği mücadele, sezonun kırılma noktalarından biri olmaya aday.

EKSİKLER CAN SIKIYOR: KULÜBEDE OKAN BURUK YOK!

Galatasaray cephesinde bu kritik maç öncesi önemli eksikler dikkat çekiyor. Beşiktaş derbisinde gördüğü kartlarla cezalı duruma düşen Leroy Sane ve Abdülkerim Bardakcı bugün sahada olamayacak.

Sarı kart cezalısı olan Okan Buruk, takımının başında kulübede yer alamayacak. Kenar yönetimi yardımcısı İrfan Saraloğlu’na emanet.

OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Liverpool ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi rövanşı öncesi Buruk’un Lemina’yı dinlendirmesi, yerlerine ise Boey ve Eren’i monte etmesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR FORMDA GELİYOR

Son 12 maçta sadece 1 kez bileği bükülen Nuri Şahin’in öğrencileri, 42 puanla Avrupa potasını zorluyor. Konuk ekipte sakatlığı bulunan Operi ve cezalı Kazımcan Karataş forma giyemeyecek isimler.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

İki ekip arasında ligde oynanan 35 maçın 20’sini Galatasaray kazanırken, Başakşehir 7 kez sahadan galip ayrıldı. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise; sarı-kırmızılılar, Başakşehir’i iç sahada ağırladığı son 3 lig maçında kalesini gole kapatarak kazanmayı bildi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Yusuf, Umut, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Selke.