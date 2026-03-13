Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe’de yılın transfer harekatı! Bundesliga’nın yıldızı için operasyon başladı: İtalyan devleri de peşinde...

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasını yapmak için düğmeye bastı. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin hedefindeki isim, Union Berlin formasıyla Avrupa'nın dikkatini çeken Portekizli yıldız Diogo Leite. İşte detaylar...

13.03.2026
13.03.2026
saat ikonu 10:01

Şampiyonluk yarışında zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, transferde de rotayı erkenden çizdi. Savunma hattını Avrupa standartlarında bir isimle güçlendirmek isteyen Kanarya, daha önce de gündemine aldığı Diogo Leite için bu kez çok daha kararlı. Alman ekibi Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki stoper için operasyonun detayları netleşmeye başladı.

Fenerbahçe’de yılın transfer harekatı! Bundesliga’nın yıldızı için operasyon başladı: İtalyan devleri de peşinde...

RAKİPLERE "MAAŞ" ÇALIMI!

Bonservisini eline alacak olması nedeniyle Avrupa pazarının en iştah kabartan isimlerinden biri olan Leite için Fenerbahçe yönetiminin stratejisi belli: Yüksek maaş ve uzun süreli kontrat. Sarı-lacivertliler, Portekizli yıldıza 3+1 yıllık cazip bir sözleşme teklif ederek rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Özellikle İtalya Serie A ekipleriyle girilen bu yarışta, Fenerbahçe'nin sunduğu maddi şartların oyuncuyu ikna etme noktasında kilit rol oynayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe’de yılın transfer harekatı! Bundesliga’nın yıldızı için operasyon başladı: İtalyan devleri de peşinde...

SAĞLIK HEYETİNDEN "VİZE" BEKLENİYOR

Transferin önündeki tek soru işareti ise oyuncunun yaşadığı sakatlık süreci. 4 Şubat’ta uyluk bölgesinden sakatlanan ve sahalardan bir süre uzak kalan Leite için Fenerbahçe sağlık heyeti teyakkuza geçti. Yönetim, Portekizli savunmacının güncel sağlık raporlarını detaylıca inceledikten sonra resmi imzalar için son adımı atacak. Eğer raporlarda kronik bir risk görülmezse, Leite’nin yeni sezonda Çubuklu formayı giymesi an meselesi.

Fenerbahçe’de yılın transfer harekatı! Bundesliga’nın yıldızı için operasyon başladı: İtalyan devleri de peşinde...

İTALYANLAR PUSUDA: MİLAN VE LAZİO TAKİPTE

Leite'nin boşa çıkacak olması sadece Türkiye'de değil, Çizme’de de ses getirdi. Gelen bilgilere göre; Milan, Lazio ve Bologna, 1.90'lık dev stoperin durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe, elini çabuk tutarak bu transferi rakiplerine kaptırmadan bitirmek istiyor.

